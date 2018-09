Kirche Michaelsfigur in Münster: Auf Spurensuche in Feldpostbriefen

Michaelsfigur in Münster: Auf Spurensuche in Feldpostbriefen

Ulm / swp

Die martialische Figur des Erzengels Michael im Münster gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen. Die Münstergemeinde hatte vergangenes Jahr beschlossen, die sperrige Figur nicht einfach zu entfernen, sondern die Auseinandersetzung mit diesem monströsen Kunstwerk und seiner Entstehungszeit zu suchen. Dies geschieht erstmalig am Michaelstag, am Samstag, 29. September, 19 Uhr in der Turmhalle.

Mit „Wenig Nachtruhe, immer Regen“ ist eine Lesung mit Musik überschrieben. Prälatin Gabriele Wulz und Pfarrer Peter Schaal-Ahlers lesen aus Briefen, Tagebuchnotizen, Privatem und Öffentlichem, Propaganda aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Die Michaelsfigur steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Toten dieses Weltkriegs. 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs macht sich die Gemeinde jetzt auf Spurensuche.

„Die Lesung ist keine nur rückwärtsgewandte Unternehmung, sondern auch eine Suche nach Heilsamem in der Gegenwart, denn ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft. Umgekehrt gilt: Unfähigkeit zu trauern gebiert Monster … Und diese suchen die Nachgeborenen heim. Sie legen sich auf die Seele im kollektiven Gedächtnis und machen blind für Leid und für Leiden“, schreibt Schaal-Ahlers über den Abend.

Kantor Friedemann Johannes Wieland wird zwischen den Texten Musik aus dieser Zeit spielen, Orgelwerke von Olivier Messiaen und Jehan Alain.