Stadtverwaltung Michael Potthast verabschiedet sich

Ulm / Chirin Kolb

In wenigen Tagen sticht Michael Potthast mit seiner Frau zu einem dreijährigen Segeltörn in See. An seinem letzten Arbeitstag verabschiedeten sich Stadtspitze, Gemeinderat und enge Geschäftspartner wie SWU-Chef Klaus Eder vom Leiter der Entsorgungsbetriebe (EBU). „Es schwingt Neid mit“, gab OB Gunter Czisch zu. Potthast habe „schwer gewirbelt“ und es der Stadt und den Bürgern nicht immer leicht gemacht, „aber meistens hatten Sie recht“. Potthast hinterlasse ein sehr gut bestelltes Haus. Damit er auch auf See die Stadt nicht vergesse, schenkte Czisch ihm eine Ulm-Uhr.

Potthasts Kündigung habe alle sehr überrascht, sagte Baubürgermeister Tim von Winning, zu dessen Fachbereich die Entsorgungsbetriebe gehören. Sein Spezialgebiet sind sie jedoch nicht. Deswegen war er froh über Potthasts Kompetenz, auf die er sich verlassen konnte. „Ich habe sehr viel gelernt“, sagte von Winning.

Der EBU-Chef sah sich zum Beispiel mit „der innigen Liebe der Ulmer“ zum 35-Liter-Eimer, zu Häckselplätzen und Bücherkisten konfrontiert, erinnerte Dorothee Kühne (SPD). „Aber wir haben es zusammen hingekriegt.“ Potthast habe „der Sache gutgetan“, sagte Kühne. „Wir denken mit großer Dankbarkeit an Sie.“

Und der Gerühmte selbst? Er dankte dem Gemeinderat für den „Mut, diesen Weg mit mir zu gehen“, und vor allem den EBU-Mitarbeitern. „Ulm ist mir sehr ans Herz gewachsen.“