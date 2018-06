Fußball-WM Mexikanerin: „Wir hoffen auf ein Tor“

Ulm / Chirin Kolb

Auch wenn sich am Sonntag um 17 Uhr die ganze Familie vor dem Fernseher versammelt, könnte es einsam werden für Maria Luna de Gässler. Ihr Ehemann, ihre beiden Töchter, ihr Sohn – alle werden für Deutschland bangen und jubeln. Sie selbst drückt Mexiko die Daumen, ihrer Heimat. Ein bisschen schlägt ihr Herz aber auch für das Land, in dem sie seit zehn Jahren lebt.

„Deutschland hat eine sehr starke Mannschaft, wir wissen das“, sagt die 48-Jährige. „Wir hoffen trotzdem auf ein Tor“. Ihre Hoffnung ruht ganz auf Chicharito. Der Stürmer, der bis Sommer 2017 für Bayer Leverkusen spielte und jetzt in der englischen Premier League für West Ham United im Einsatz ist, ist der Rekordtorschütze des Nationalteams.

Fußball habe in Mexiko hohen Stellenwert, sagt Maria Luna de Gässler. „Fußball bedeutet für uns Freude und Freunde gewinnen.“ Die Mexikaner seien sehr offen und emotional, „wir singen, weinen, freuen uns“. In Deutschland möchte sie ein positives Bild von Mexiko, seiner Kultur und seinen Bewohnern vermitteln. Ihr Heimatland sei viel mehr als das Bild, das US-Präsident Trump zeichne, „es entwickelt sich in Wirtschaft und Medizin“.

Maria Luna de Gässler hat in ihrer Heimatstadt Puebla als Betriebswirtin gearbeitet. „Puebla ist die Stadt von Volkswagen und Audi und sehr europäisch.“ So lernte sie auch ihren späteren Mann kennen: Der Ingenieur war für VW in Mexiko. Das Paar zog nach Deutschland, wo vor 18, 16 und 14 Jahren die Kinder zur Welt kamen. Nach einem weiteren Aufenthalt in Mexiko kamen die Gässlers nach Ulm. „Die Umzüge haben uns stark gemacht als Familie.“ Für sie selbst ist der berufliche Wiedereinstieg nicht leicht. Sie bildete sich weiter an der Frauenakademie der vh und hofft, mit einer neuen Ausbildung nun auf einem guten Weg zu sein.

Deutschland betrachtet sie inzwischen als ihr zweites Zuhause. Am Sonntag könnten aber trotzdem die Emotionen mit der Mexikanerin durchgehen. „Hoffentlich erschrecken sich meine Nachbarn nicht, wenn ich so schreie.“