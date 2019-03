Jubiläum Metzgerei Schmid in Pfuhl seit 100 Jahren

So sah das Haus in der Pfuhler Hauptstraße 67 früher aus, als das Gasthaus „Zum Löwen“ dominierte und der Metzgerladen nur im kleinen Anbau (links) betrieben wurde. © Foto: Privat

Neu-Ulm / Carolin Stüwe

Für die Kinder, die beim Einkaufen in der Metzgerei Schmid dabei sind, ist nicht unbedingt die Scheibe Wurst von der Verkäuferin das Tollste, sondern das augenscheinlich viel genutzte Schaukel-Schwein. „Da gibt es manchmal Streit, wer sich zuerst draufsetzen darf“, sagt Geschäftsführerin Cornelia Schmid und lacht. Die 40-Jährige betreibt die Metzgerei in der Pfuhler Hauptstraße 67 in der vierten Generation. Ihr Mann Ralf Leggieri ist als gelernter Küchenmeister für den Cateringbereich zuständig. Und die fünfte Generation, ihre zwei Buben im Alter von 7 und 12 Jahren, wächst bereits heran. „Der Kleine hilft schon beim Etikettieren der Wurstdosen“, erzählt die Mutter.

Es geht also weiter mit dem Familienbetrieb, der vor 100 Jahren am selben Standort von Cornelia Schmids Urgroßvater Markus Schmid von der Pfuhler Familie Schrem übernommen wurde. Da er Gastwirt und Metzgermeister war, blieb auch der Name Gasthaus und Metzgerei „Zum Löwen“. Allerdings fand der Fleisch- und Wurstverkauf damals nur in einem kleinen Anbau statt. In diesem wird seit knapp 30 Jahren die „Schmankerlstube“ betrieben. Der Mittagstisch mit warmen Gerichten oder auch nur einem Leberkäswecken auf die Hand komme seit jeher gut an bei Berufstätigen und Schülern, sagt Cornelia Schmid.

1980 hat dann ihr Vater, Metzgermeister Günter Schmid, von seinem Großvater den Betrieb übernommen, und 1984 wurde der angebaute kleine Laden lediglich modernisiert. Denn noch dominierte die Gastronomie in dem alten Haus. Über der Gaststätte gab es einen großen Saal, in dem am Wochenende Hochzeiten, Konfirmationen und Vereinsfeste gefeiert wurden. Sogar die Konzerte im „Löwen“ waren gut besucht. In der anderen Hälfte des Hauses gab es Gästezimmer. „Aber meinen Eltern wurde es dann doch zu viel, bis in die Nacht Gäste zu bewirten und morgens früh schon wieder in der Wurstküche zu stehen“, erzählt die Tochter. Man beschloss, sich auf die Metzgerei zu konzentrieren.

Im Jahr 1989 wurde die vordere Hälfte des Hauses abgerissen. An der Stelle entstanden der heutige große Laden und darüber Fremdenzimmer. Noch heute stehen im Hotel „im Herzen Pfuhls“ 14 Zimmer zur Verfügung, die von Monteuren, Arbeitern für die Schnellbahnstrecke S 21 oder von Messeteilnehmern gebucht werden. Genauso bringen Pfuhler dort ihre Verwandten unter.

25 Jahre lang lief der Laden im wahrsten Sinne des Wortes: Das Sortiment wurde größer, die Zahl der Mitarbeiter wuchs – auf heute 30. Dann trafen die Familie zwei Schicksalsschläge: 2015 starb Cornelia Schmids Vater überraschend. Weil die gelernte Fleischereifachverkäuferin aber noch die Fortbildung zur Metzgerin angehängt und mit 20 ihre Meisterprüfung bestanden hatte, konnte sie nun gemeinsam mit ihrer Mutter Gisela und ihrem Cousin und Betriebswirt Steffen Mittnacht die Metzgerei weiterführen.

Im Dezember 2016 führte ein Kurzschluss in der Wurstküche zu einem Schwelbrand, der die gesamte Produktionshalle beschädigte. Zwei Wochen vor Weihnachten waren die Kühlhäuser voll gewesen. Da nun alles verrußt war, „haben wir zwei Tonnen Ware weggeworfen“, erzählt Cornelia Schmid.

Die Produktionshalle musste komplett neu aufgebaut werden. Dort laufen die Arbeitsprozesse von der Zerlegung der Tierhälften bis zum Wurstmachen. Geschlachtet wird dort schon lange nicht mehr, weil dies innerhalb von Ortschaften verboten wurde. Allerdings zog sich der Wiederaufbau bis ins Frühjahr 2018, weil immer wieder die Handwerker ausgebucht waren. „Während dieser langen Durststrecke haben uns Kollegen, denen aber unsere Metzger ausgeholfen haben, die Ware für den Laden geliefert“, sagt die Chefin anerkennend.

Schnitzel sind etwas teurer

In der Zeit des Umbruchs sei die Familie zu der Erkenntnis gekommen, „dass wir weniger Produkte zukaufen und nur noch bei ausgewählten Tierhaltern unser Fleisch holen“, sagt Leggieri. Seither kommen die Schweinehälften von Landwirten, die zur Schwäbisch Hällischen Erzeugergemeinschaft gehören und diese alte Rasse „ohne Sojafutter“ mästen. Das Lammfleisch stammt von Schafen aus Weidenstetten. Die „Wildwurzen“ und die Wildsalami wiederum werden in Pfuhl aus Damwildbret der Erbacher Gutsverwaltung hergestellt. Dieses Wild äst am Fuße des Schlosses. Lediglich das Rindfleisch stammt aus dem Bodenseeraum.

„Unsere Schnitzel sind jetzt zwar etwas teurer, und Lamm gibt es nur alle zwei Wochen“, räumt Cornelia Schmid ein. Jedoch würden viele Kunden inzwischen Wert legen auf die Qualität des marmorierten Fleisches. Selbst beim Leberkäs’ nach „Opas Rezept“. Allerdings ist in diesem Fleischteig nicht ein Fitzelchen Leber drin, sondern je zur Hälfte Schweine- und Rindfleisch. „Der Leberkäs’ heißt nur so, er ist eigentlich ein Fleischkäse.“