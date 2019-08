Am Samstag schließt die Metzgerei Nagel in der Ulmer Saarlandstraße für immer ihre Türen. Metzgermeister Bernd-Michael Nagel hat genug von langen Arbeitszeiten und zunehmender Bürokratie. Die Stadt Ulm verliert ihren letzten selbst produzierenden Metzger: Am morgigen Samstag schließt die Metzgerei Nagel in der Saarlandstraße für immer ihre Türen. Einen Lichtblick gibt es für die Kunden jedoch: „Wir hören nicht ganz auf, der Partyservice bleibt“, sagt Metzgermeister Bernd-Mi...