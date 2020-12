Ein weihnachtlich geschmücktes Ulmer Kulturzentrum, Essensstände mit Burgern, Pommes und gebrannte Mandeln, Live-Musik, Lichterketten sowie Feuertonnen: Das waren die Zutaten für das letztjährige Food-Festival im Gleis 44 kurz vor Weihnachten . An den Stehtischen wurde geplaudert, es flossen Glühwein und Punsch. Bedürftige bekamen die Getränke und Speisen kostenlos, das Geld der anderen Gäste spendeten die anwesenden Foodtruck-Gastronomen an den Ulmer Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder. Am Ende kamen knapp 5000 Euro zusammen.