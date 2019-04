Die Ulmer SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis hat die Ulmer Chemikerin Dr. Claudia Friesen zu einem Gespräch über Methadon in der Krebstherapie nach Berlin eingeladen.

Zu einem Informationsgespräch über den Einsatz von Methadon in der Krebstherapie sind die Ulmer Chemikerin Dr. Claudia Friesen sowie der aus Nordrhein-Westfalen stammende Palliativmediziner Dr. Hans-Jörg Hilscher in den Bundestag nach Berlin gereist. Die Ulmer SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis hatte sie sowie Vertreter aller demokratischen Fraktionen eingeladen.

„Ich bin froh, dass wir einen breiteren Austausch ermöglichen und aus Wissenschaft und Praxis Erfahrungsberichte über den Einsatz des Schmerzmittels Methadon als ergänzende Therapie bei Krebs bekommen“, wird Mattheis in einer Pressemitteilung zitiert. Die beiden Mediziner hätten anschaulich dargestellt, welche vielversprechenden Ergebnisse sie bisher beim Einsatz von Methadon erzielt hätten.

Kritik an Friesen: Bisher keine klinischen Studien

Friesen, die am Institut für Rechtsmedizin des Uni-Klinikums zum Thema Methadon in der Krebstherapie forscht, hatte in den vergangenen Jahren Methadon im Labor an verschiedenen Krebszellen getestet. Das Schmerzmittel hatte die Wirkung der eingesetzten Zytostatika verstärkt.

Nachdem sie mit ihren Forschungsergebnissen verstärkt an die Öffentlichkeit gegangen war und auch in TV-Sendungen darüber berichtet hatte, erntete sie Kritik: von Fachgesellschaften wie auch von der Uni-Klinik selbst, Tenor: Es handele es sich um Grundlagenforschung. Aus den bisherigen Ergebnissen ließen sich wissenschaftlich fundiert keinerlei Aussagen machen, ob Methadon gegen Krebs wirkt.

In der Tat gibt es für Methadon in der Krebstherapie bisher keine klinischen Studien, die die Wirksamkeit stichfest beweisen. Diese – sehr teuren – Studien werden auch von Friesen immer wieder gefordert. Sie scheiterten bisher aber am Geld, was nach Vermutung der Chemikerin auch daran liegt, dass Methadon ein günstiges Medikament ist, mit dem die Pharmaindustrie nichts verdienen kann.

Als ein Ergebnis des Informationsaustauschs hält Mattheis fest: „Wir haben vereinbart, das Bundesforschungsministerium anzuregen, im Rahmen der von der Bundesregierung ausgerufenen ‚Nationalen Dekade gegen den Krebs‘ die Forschung zu ergänzenden Krebstherapien stärker zu fördern.“

