Im Prozess um den versuchten Mord an der 32-jährigen Tochter in Ehingen am 4. September glaubt auch der Anwalt des mutmaßlichen Täters nicht an seine Unschuld. Am Freitagnachmittag soll es das Urteil geben. Wir berichten, was Verteidiger und Staatsanwalt fordern und was die Nebenklage-Anwältin dazu sagt.