Versuchter Mord und gefährlicher Körperverletzung an seinen beiden Söhnen und an seiner Ehefrau: Das wirft die Staatsanwaltschaft Ulm einem 49-Jährigen vor, der sich dafür von Donnerstag kommender Woche an vor dem Landgericht Ulm verantworten muss, wie aus einer Mitteilung des Landgerichts hervorgeht.

Zuerst sticht der Mann auf seine Söhne ein, dann auf seine Frau

Darin heißt es, dass der 49-Jährige im Dezember vergangenen Jahres in Lonsee versucht haben soll, seine 46 Jahre alte Frau – sie hatte sich zuvor von ihm getrennt – nach einer gescheiterten Aussprache mit einem Küchenmesser töten wollte.

Messerstecherei in Lonsee Mann greift Frau und Söhne mit Messer an Bilderstrecke öffnen

Dazu soll er zunächst seine damals 17 und 20 Jahre alten Söhne, die mit der Mutter zur Aussprache kamen, attackiert haben. Der Mann soll dem älteren Sohn in den Unterbauch, dem jüngeren in die Leistengegend gestochen haben.

Danach, so sieht es die Staatsanwaltschaft, hat er mit dem Messer mehrmals auf den Oberkörper und einmal auf den Rücken seiner Frau eingestochen.

Er wollte seiner Frau die Kehle durchschneiden

Er soll auch versucht haben, seiner Frau die Kehle durchzuschneiden, doch gelang es der 46-Jährigen, die Arme vors Gesicht zu halten und sich auf diese Weise zu schützen. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, gelang es den Söhnen trotz ihrer Verletzungen, ihrem Vater das Messer abzunehmen und ihn zu fixieren, bis die herbeigerufene Polizei eintraf, den Mann festnahm.

Der Rettungsdienst versorgte die Frau und die beiden jungen Männer vor Ort und brachte sie in Krankenhäuser. Die Frau wies zehn Stich- und Schnittwunden im Brustbereich, an Händen und Knien und am linken Oberschenkel auf, der ältere Sohn eine tiefe Sichtwunde im Bauch, der jüngere eine Wunde an der rechen Leiste.

Drei Verhandlungstage im April

Der Beschuldigte befindet sich seit Dezember in Untersuchungshaft. Ehefrau und Söhne haben sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Derzeit sind drei Verhandlungstage angesetzt.

Am Donnerstag, 9. April, sollen von 8.30 Uhr an insgesamt sieben Zeugen befragt werden.

Der zweite Verhandlungstag ist von der Kammer für Mittwoch, 22. April, wieder 8.30 Uhr, angesetzt, dann mit fünf Zeugen.