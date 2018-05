Prozess Messerangriff: 24-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Ulm / swp

Die Schwurgerichtskammer hat den zur Tatzeit psychisch erkrankten Angeklagten wegen versuchten Mordes in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Kammer hielt es für erwiesen, dass der Angeklagte am Tattag heimtückisch die 59-jährige Geschädigte, die auf einem Weg zwischen Gerhausen und Blaubeuren spazieren ging, von hinten angriff und ihr einen Messerschnitt an der Wange sowie einen weiteren am Hals beibrachte.

Fremde Stimmen befahlen die Tat

Der Angeklagte hörte fremde Stimmen, die ihm diese Tat befahlen, um nicht selbst sterben zu müssen. DNA-Spuren an einer am Tatort abgestellten Einkaufstüte haben zur Festnahme des 24-jährigen Verdächtigen aus dem Alb-Donau-Kreis geführt. Der psychiatrische Sachverständige hat der Schwurgerichtskammer nachvollziehbar dar-gelegt, dass ohne psychiatrische Behandlung vom Angeklagten auch in Zukunft die Ge-fahr ausgeht, dass er vergleichbare Taten begeht und daher unbehandelt eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Der Mann war bereits Ende September 2017 in einem Ulmer Spielcasino aufgefallen, als er unvermittelt auf einen Angestellten eingeschlagen hatte.