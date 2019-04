In München findet derzeit die weltgrößte Messe für Baumaschinen (Bauma) statt – und an der Donau sind die Hotels ausgebucht. So hieß es zumindest am Wochenbeginn, wenngleich die Aussage nicht pauschal gilt und nicht für alle Hotels in der Doppelstadt gleichermaßen. Eindeutig zutrifft dies auf das Hotel Maritim, das nach Aussage der Reservierungsleiterin die ganze Woche über voll ausgebucht ist. Wie Michaela Lapertosa am Telefon bestätigt, hat eine Weltfirma aus der Region große Kontingente des Hotels gebucht. Weil außerdem auch noch in Stuttgart Großveranstaltungen seien, spüre das die Hotellerie in Ulm sehr wohl, sagt Lapertosa: „Da kommt alles zusammen, und davon profitieren wir natürlich.“

Bettenkapazität in Ulm ausgeweitet

Nicht ganz so euphorisch äußert sich Hoteldirektor Tim Ziegler vom Leonardo Royal Hotel. „Ich kann das für unser Haus so nicht bestätigen und wäre vorsichtig mit der Aussage, dass die Messen und Stuttgart starke Auswirkungen auf Ulm hätten.“ Ausgebucht ist seinen Worten zufolge freilich auch das Leonardo in dieser Woche. Auch das Best Western Plus Atrium Hotel in Böfingen ist dieser Tage randvoll. „Wir sind tatsächlich ausgebucht“, sagt Geschäftsführer Oliver Schreiber. Üblicherweise spüre man Veranstaltungen in Stuttgart und München nicht mehr so wie früher, nachdem auch in diesen Städten wie in Ulm die Bettenkapazität ausgeweitet wurde. Von der Bauma in München profitiere man aber sehr wohl: „Die Bauma ist aber die große Ausnahmen“, sagt Schreiber. Lediglich das Golden Tulip neben dem Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm schert etwas aus. „Wir sind zwar auch gut belegt, aber nicht ausgebucht“, sagt Empfangsleiter Jaroslaw Chmielewski: „Wir haben die Bauma schon im Blick.“

