Messe Messe Gartenträume zeigt vielfältige Trends

Ulm / Chirin Kolb

Es sieht aus wie Rasen, und es ist: Rasen. Er wächst allerdings nicht einfach aus der Erde, sondern aus einem Wollvlies. Der „Wollrasen“ der Ulmer Firma Glaeser soll schnell und üppig wachsen. Saatgut und Dünger sind im Vlies eingewoben, das wie Rollrasen auf dem Mutterboden ausgerollt wird. Das Besondere: Die Matten sind komplett biologisch abbaubar, sagt Michael Riedmüller von Glaeser. Sie enthalten keine Kunststoffe, sondern bestehen aus einem biologischen Fasermix mit Holzviskose und Schafwolle. „Auch Altkleider aus unserer Reißerei werden verarbeitet.“

Michael Riedmüller präsentiert den Wollrasen auf der dreitägigen Messe „Gartenträume“ auf dem Messegelände. Sie versammelt Gartentrends aus allen Bereichen: Accessoires und Deko-Objekte, Neues aus der Gartengestaltung, große und kleine Helfer bei der Gartenarbeit sowie natürlich auch Saatgut und Pflanzen. Ein Trend sind Mähroboter. Sie gibt es nicht nur in allen Größen und Varianten, sondern sogar im Marienkäfer-Design.

Garten als zweites Wohnzimmer

Die Firma Pfarr Gartenbau aus Blaubeuren stellt unter anderem begrünte Wände vor, die als Sichtschutz dienen können. Die Wände werden in Modulbauweise zusammengesetzt und mit einem speziellen Substrat befüllt, das Wasser speichert, erklärt Sebastian Pfarr. Der Aufbau sei „kinderleicht wie ein Ikea-Schrank: Das kann jeder.“ Die Module lassen sich beliebig kombinieren und mit Stauden, Gräsern, Kräutern oder Blumen bepflanzen.

Die Messe Gartenträume des gleichnamigen Veranstalters aus Weerselo in den Niederlanden gehört inzwischen zum festen Ausstellungsprogramm auf dem Ulmer Messegelände. Von den 93 Ausstellern sind zehn erstmals in Ulm dabei. An etlichen Ständen erhalten Besucher Infos und Tipps, zum Beispiel zum Überwintern von Kübelpflanzen, zur Pflege von Rosen oder zur Veredelung von Obstbäumen.

Manche nutzen ihren Garten inzwischen als zweites Wohnzimmer. Oder als zweite Küche. Diana Oehler berichtet von steigender Nachfrage nach Outdoor-Küchen, die ihr Unternehmen aus Bad Saulgau herstellt – mit massiven, 300 Kilogramm schweren Granitplatten. An Geräten könne alles eingebaut werden, was es gibt. Outdoor-Küchen sind nicht nur ein Sommer-Trend: „Wintergrillen ist groß im Kommen.“

Ausgesprochen unfertig sieht dagegen der Stand der Azubis im Garten- und Landschaftsbau aus. Doch das muss so sein, erklärt Thomas Zink. Die 21 Auszubildenden aus 13 Betrieben legen den Garten erst auf der Messe an, die Besucher können jeden Arbeitsschritt verfolgen. Und mancher kann sich da ein paar Kniffe abgucken.