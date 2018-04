Fachkräftemangel Messe buhlt um ausländische Studierende

Ulm / Amrei Groß

Sie haben sich für ein Studium in Ulm entschieden, kennen die Region und sind bereits vor Ort: Unter dem Motto „Make it in Ulm“ – zu Deutsch: „Erreiche etwas in Ulm“ – wirbt das Fachkräftebündnis Ulm/Oberschwaben um ausländische Studierende. Am Montag kamen sie bei einer Ausstellung mit Vertretern regionaler Firmen im Haus der Wirtschaft in Kontakt. Das Interesse an der Premiere war groß: Rund 180 Interessenten zählte Martin Hülsen von der Ulmer IHK. Eine Zahl, die seine Erwartungen übertraf: „Wir haben mit 100 Studierenden gerechnet.“ Silvia Geppert vom Fachbereich Bildungsprojekte der IHK wertete den Ansturm der jungen Leute als gutes Zeichen: „Das zeigt für mich, wie groß das Interesse an unserer Region ist.“ Viele ausländische Studierende wollten offenbar gerne bleiben. Entsprechend wichtig sei eine Messe, die ihnen die Chancen vor Ort zeigt.