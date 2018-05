Kommentar Probleme bei der LWF: Messe braucht neues Profil

Ulm / Frank König

Mit der LWF geht es so nicht mehr weiter. Daher ist es richtig, wenn Messeveranstalter Peter Kinold einen harten Schnitt macht.

Es ist Messeveranstalter Peter Kinold hoch anzurechnen, dass er mit Blick auf die schon lange schwächelnde Leben-Wohnen-Freizeit keine Ausflüchte sucht, sondern einen harten Schnitt macht und an die Neuaufstellung herangeht. Die ausgedünnte Messe hat zu viel Fläche, dauert mit neun Tagen über zwei Wochenenden viel zu lange und verschwindet rasch aus dem Bewusstsein. Kinold hat die Ulmer Ausstellungsgesellschaft erst vor zwei Jahren übernommen und muss nun auch für Probleme aus der Vergangenheit geradestehen.

Er muss aber auch dem Hallenvermieter, der städtischen Ulm-Messe, klarmachen, dass es so keinesfalls mehr weitergehen kann. Das bedeutet weniger Mieteinnahmen für die Stadt, ist aber im Sinne des Messestandorts unvermeidbar. Mit vier oder fünf Tagen könnte die LWF revitalisiert werden, weil sie auch für die Messebeschicker wieder interessanter und besser kalkulierbar wird. Die Idee mit einzelnen Thementagen dürfte zudem wieder für mehr Aufmerksamkeit sorgen und Publikum in die Messehallen ziehen. Die jüngste, deutlich negative Besucherbilanz spricht in dieser Hinsicht eine klare Sprache.

Verbrauchermessen als Mittel zur Orientierung haben es in Zeiten des Internets natürlich ohnehin schwerer. Umso mehr muss ein erkennbares neues Profil her. Man darf also auf den Neustart 2019 gespannt sein.