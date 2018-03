Thema Frau Messe „Weiblich“ setzt auf Nachhaltigkeit

Neu-Ulm / jkl

Weiblich“ lautete am Wochenende das Stichwort der gleichnamigen Messe im Edwin-Scharff-Haus. Die Besucherinnen konnten sich über Themen rund ums Schminken, neue Frisurtrends, Sportangebote, Tupperwaren und Schmuck – aber in diesem Jahr zum ersten Mal auch über nachhaltige Themen ­– informieren. Das Ulmer Startup „Fund your Farmer“, das eine Vermarktung von regionalen Lebensmitteln über eine Online-Plattform ermöglicht, stellte sich ebenso vor wie etwa das in Berlin ansässige Unternehmen „Hello Fresh“, das Kochboxen verschickt.

„Ich möchte Öko-Mode anbieten, die nicht öko ausschaut“, erklärte Irene Kirchhoff, die an ihrem Stand Taschen und Schmuck aus Kork anbot. Kork sei ein nachhaltiger Rohstoff, der jedoch nur sehr langsam nachwachse. „Bis zur ersten Ernte dauert es gut 30 Jahre“, berichtete Kirchhoff. Bei der Herstellung ihrer Produkte, die komplett in Portugal vonstatten geht, sei es ihr wichtig, dass die Menschen unter vernünftigen Bedingungen arbeiten. Viele Produkte aus Kork würden in Asien verarbeitet. „Das will ich nicht unterstützen.“

Themen-Mix kommt an

Das frühlingshafte Wetter sei „schön für die Leute draußen“, für die Aussteller aber nicht unbedingt förderlich, sagte Kirchhoff. Lisa Ritter von Fairbag stimmte ihr zu. Das Unternehmen verkauft Taschen aus alten Drucktüchern, gefertigt von Menschen mit Einschränkungen. Stefan Noack bot an seinem Stand neben einem Hörtest gleich die passenden als Ohrringe getarnten Hörgeräte an.

Bei den Besuchern kam der Mix aus Wellness, Sport sowie Mode und Schmuck gut an. „Eine Freundin hat uns hierher geschleppt. Aber es ist wirklich interessant“, sagte Sabrina Weyrauch. „Das Angebot ist sehr vielseitig.“ Vor allem die Beauty-Angebote gefielen der 26-Jährigen und ihrer Freundin Jenny Weiß gut. Auch Annelise Walmer war begeistert. Nach einem Rundgang wollte sich die 54-Jährige noch Ernährungstipps bei einem der Vorträge einholen.

Der Veranstalter, die Schwäbische Messegesellschaft, zog ein positives Fazit: Mehr als 1000 Besucher kamen am Wochenende.