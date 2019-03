Ulm / cst

19 Mal fand Baden-Württembergs Jagd- und Fischerei-Messe in Ulm immer im Januar oder Feb­ruar statt. Dieses Jahr ist der Termin erstmals im Herbst: Vom 20. bis 22. September wird es dann in den Messehallen in der Friedrichsau wieder Jagdwaffen und Outdoorkleidung, Fischereizubehör und Hundeschauen geben. „Wir haben den Termin auf Wunsch etlicher Aussteller in den Herbst verlegt, weil sich im Frühjahr die Jagdmessen ballten“, sagt Petra Voigt, Projektleiterin bei der Ulmer Ausstellungs-Gesellschaft (UAG). In Ravensburg ist zu Jahresbeginn eine Jagdmesse, und in Augsburg läuft im Januar die „Jagen und Fischen“. Viele Aussteller hätten gar nicht das Personal, jedes Wochenende auf der Messe zu sein. Entsprechend erleichtert seien sie jetzt über den neuen Ulmer Termin.