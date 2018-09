Veranstaltung Mesale Tolu sagt Danke

Ulm / Ulrike Schleicher

Ich hoffe, ich kann mit all denen persönlich reden, die sich die ganze Zeit über so sehr für mich eingesetzt haben“, sagt Mesale Tolu. Nach vielen Monaten des Wartens ist es bald so weit: Am Freitag, 5. Oktober, wird im Kornhaus ein Fest stattfinden, mit dem sich die 34-jährige Journalistin und gebürtige Ulmerin bei allen bedanken will, die sie in den vergangenen Monaten auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützt haben.

Wie berichtet, saß Tolu acht Monate in der Türkei in Haft. Ihr wird unter anderem Mitglied­schaft in einer Terrorvereinigung vorgeworfen. Im Dezember 2017 war sie zwar auf freien Fuß gesetzt worden, durfte aber nicht ausreisen. Erst vor vier Wochen war die Sperre überraschend aufgehoben worden. Seit Ende August lebt Mesale Tolu gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn bei ihrer Familie in Neu-Ulm. „Hier wollen wir zur Ruhe kommen“, sagte sie in einem Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE. Sie warte noch, bis ihre ehemalige Wohnung wieder frei werde und natürlich darauf, dass auch ihr Mann, der ebenfalls wegen „Terrorunterstützung“ angeklagte Journalist Suat Corlu, aus der Türkei ausreisen dürfe.

Die Solidarität aus Ulm und auch anderswo sei überwältigend gewesen, sagt Tolu. Vor allem der Ulmer Unterstützerkreis hatte mit seinen Mahnwachen jeden Freitag um 18 Uhr auf dem Münsterplatz viel Aufmerksamkeit erregt. „Die erste fand gleich nach ihrer Verhaftung im Mai 2017 statt“, erinnert sich Sprecher Cengiz Dogan. Über all die Monate habe der harte Kern – „es waren zeitweise bis zu 120 Menschen“ – durchgehalten. Mit Glühwein und Keksen im Winter und Ostereiern im Frühling, erinnert er sich.

Elementar seien auch die zahlreichen Geldspenden von Firmen und Privatleuten gewesen, sagt Tolu. Geld habe ihr und ihrem Sohn im Gefängnis die Existenz gesichert. „Ich musste die Pampers für Serkan selbst bezahlen.“ Wichtig für ihre Psyche waren die zahlreichen Briefe, die sie vorwiegend von Frauen bekommen habe. „Viele davon aus Ulm, von Eltern meiner Mitschüler am Anna-Essinger-Gymnasium zum Beispiel.“ Dies habe ihr Hoffnung gegeben. Das Gefängnispersonal habe sich stets gewundert „über die Packen Briefe“, die wöchentlich ankamen.

Zum Fest sind alle interessierten Bürger eingeladen, sagt Dogan. Einige Unterstützer hätten aber auch eine persönliche Einladung bekommen. Etwa die Tübinger Linken-Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel, die zu beiden Prozesstagen in die Türkei gereist war. Oder der Journalist Günter Wallraff, der den Prozess ebenfalls vor Ort verfolgt hatte.

Botschafter hat viel getan

Auch Tolus ehemalige Lehrerin Angelika Lanninger, die im Namen der Essinger-Schule eine Online-Petition gestartet hatte sowie die Mitarbeiter des Ulmer Dokumentationszentrums sind eingeladen, zudem die Oberbürgermeister und Stadträte aus Ulm Und Neu-Ulm, die eine gemeinsame Resolution für Tolu verabschiedet hatten, zählt Cengiz Dogan weiter auf. Alle hätten sich für die Freilassung Mesales stark gemacht.

Besonders wichtig ist Tolu ein Gast aus Ankara: der deutsche Botschafter Martin Erdmann. „Er hat mehr für mich getan als er hätte tun müssen“, sagt sie. Allerdings sei noch nicht sicher, ob der Diplomat auch Zeit habe.