Drama über einen gealterten Regisseur, der berufliche Entscheidungen, die Liebe und seine Kindheit aufarbeitet.

Salvador Mallo (Asier Flores) wächst im Valencia der 60er Jahre im Haus seines Vaters (Raúl Arévalo) und seiner liebevollen Mutter (Penélope Cruz) auf. Früh entdeckt er seine Begeisterung für das Medium Film und das Kino und so zieht es ihn in den 80er Jahren schließlich nach Madrid, wo er Federico (Leonardo Sbaraglia) kennenlernt, eine Begegnung, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Viele Jahre später ist Salvador Mallo (jetzt: Antonio Banderas) ein gefeierter Regisseur, einer der erfolgreichsten Filmschaffenden Spaniens, und blickt auf ein ereignisreiches Leben voller Exzesse, Erfolge und Verluste zurück. Während er sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, überkommt ihn die Erkenntnis, dass er seine Erlebnisse mit anderen teilen muss – und schließlich scheint sich für Salvador ein Weg in ein neues Leben aufzutun…

Der in die Jahre gekommene Regisseur Salvador Mallo leidet unter diversen Beschwerden, am meisten unter seiner Unfähigkeit, weiter Filme zu drehen. Seine körperliche Verfassung erlaubt es ihm nicht zu arbeiten und wenn er keine Filme drehen kann, hat das Leben für ihn keinen Sinn mehr. Der Cocktail an Medikamenten und ein gelegentlicher Flirt mit Heroin sorgen dafür, dass Salvador den Großteil des Tages nicht auf die Beine kommt. Dieser Dämmerzustand lässt ihn in Gedanken in eine Zeit seines Lebens zurückkehren, die er filmisch bislang nie verarbeitet hat. Er erinnert sich an seine Kindheit in den 1960er Jahren, als er mit seinen Eltern in ein Dorf in Valencia auswanderte, wo sie es besser haben sollten. Seine Mutter ist in dieser Zeit der Fels in der Brandung, sie kämpft und improvisiert, damit die Familie über die Runden kommt. Auch Salvadors erstes Begehren in der Kindheit taucht in seinen Erinnerungen wieder auf. Und seine erste Liebe im Madrid der Achtziger. Unter der Trennung, als diese Liebe noch lebendig und intensiv war, hat er sehr gelitten. Das Schreiben wurde ihm zur einzigen Therapie, um das Unvergessliche zu vergessen. Die frühe Entdeckung des Kinos kommt ihm wieder in den Sinn, als die Filme an weißgetünchte Hauswände im Freien projiziert wurden. Das Kino seiner Kindheit riecht nach Pisse (die Kinder urinierten hinter die Mauer), nach Jasmin und der Sommerbrise. Und das Kino wurde ihm auch zur einzigen Erlösung angesichts des Schmerzes, des Vermissens und der Leere. Durch die Wiederentdeckung der eigenen Vergangenheit entwickelt Salvador das dringende Bedürfnis, sie zu erzählen und findet darin schließlich den Weg in ein neues Leben...

