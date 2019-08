Coming-of-Age-Film über den pakistanisch-britischen Javed, der davon träumt, Schriftsteller zu werden und von den Songs von Bruce Springsteen inspiriert wird.

In der englischen Stadt Luton, 50 Kilometer nordwestlich von London, lebt der 16-jährige Javed, der als britischer Teenager mit pakistanischen Wurzeln von den Skinheads in der Nachbarschaft täglich an die Probleme in seiner Lebenswelt erinnert wird. Dass Javeds Vater, der einst als muslimischer Einwanderer nach England kam, vor kurzem seinen Job verloren hat, macht die Sache nicht einfacher.Erst ein paar geliehene Kassetten mit der Musik von Bruce Springsteen werden für den Jugendlichen zu einem Lichtstrahl in seinem mitunter recht tristen Alttag. Der Sänger beeindruckt ihn mit seinen Liedern, die Grenzen wie Religion, Klasse, Ethnizität und Nationalität überschreiten und so findet Javeed auch endlich selbst seine Stimme, um seinen Traum, Schriftsteller zu werden, in Angriff zu nehmen.

Javed ist ein britischer Teenager mit pakistanischer Abstammung. Seine Eltern sind einst in die englische Stadt Luton ausgewandert, wo Javed nun im Jahr 1987 seine Jugend durchlebt – eine Zeit voller ethnischer und wirtschaftlicher Unruhen in Großbritannien. Um der Intoleranz, die in seiner Heimatstadt herrscht zu entkommen, und um vor den konservativen Vorstellungen seines Vaters Malik zu flüchten, schreibt der Jugendliche Gedichte. Er möchte Schriftsteller werden. Als ihm sein Klassenkamerad Roops jedoch die Musik von Bruce Springsteen vorspielt, widmet er sich diesen Texten. In ihnen findet sich Javed nämlich wieder. In ihnen erkennt er Parallelen zu seinem eigenen Leben in der Arbeiterschicht. Es ist, als hätte Springsteen einst dieselben Emotionen gehabt, wie der Teenager. Das befreit ihn und führt mitunter dazu, dass Javed endlich den Mut findet, seine Gefühle und seine Träume in seiner eigenen Stimme auszudrücken.

Blinded by the Light läuft ab dem 22.08. im Mephisto Ulm

Kaufen Sie Ihre Kinokarten online! Karten bestellen www.dietrich-theater.de Kartenservice: 0731/9855598 Kartenservice: www.arthaus-kinos-ulm.de Kartenservice: 0731/9855598 Kartenservice: