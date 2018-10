Handwerk Meisterfeier bei der Handwerkskammer

Ulm / Roland Schütter

Mehr als 1500 Gäste kamen am Samstagnachmittag zur Meisterfeier der Handwerkskammer Ulm und wie im Vorjahr war der Einsteinsaal des Congress Centrums überfüllt. Sie alle erlebten einen würdigen Festakt für die 533 frischgebackenen Meister aus 20 verschiedenen Berufszweigen.

Feierlich wurde es, als sich die Jungmeister und Jungmeisterinnen, zum Teil in ihren Berufskleidern, von ihren Plätzen erhoben und vom Präsidenten der Handwerkskammer, Joachim Krimmer, in den Meisterstand erhoben wurden. Er sprach von der goldenen Zukunft des Handwerks, denn 2030 bräuchte die Wirtschaft zehnmal mehr beruflich gebildete Fachkräfte als Akademiker.

In Anwesenheit einer großen Politik-Prominenz forderte er eine Meisterprämie, als Zeichen des Wertes des dualen Systems und der Anerkennung. OB Gunter Czisch hieß seine „Kollegen“ willkommen, schließlich sei er der Oberbürger-„Meister“. In der digitalen Welt, so Czisch, sei mancher Beruf ersetzbar, doch keiner aus dem Handwerk. Ulm leiste mit Investitionen in der Größenordnung von bis zu 50 Millionen Euro in das Berufliche Bildungszentrum auf dem Kuhberg seinen Beitrag.

„Bleiben Sie beharrlich und sich selbst treu“, riet Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann den Jungmeistern, „denn Sie sind ein wichtiges Mitglied unserer Gesellschaft, weil sie ausbilden und Verantwortung übernehmen“.

Auf die Bühne kamen dann die 24 Besten ihres Gewerkes. Für Drei unter ihnen gab es eine Anschubfinanzierung für die Selbstständigkeit von der Spaeth-Stiftung in Form eines Preisgeldes über 2000 Euro: Fabian Wojtzek (Bäckermeister), Kathrin Prinz (Metallbaumeisterin) und Stefanie Carreira Miranda Sigloch (Friseurmeisterin). Sigloch fand das super, denn sie übernimmt jetzt einen Salon mit 35 Beschäftigten. „Eine riesige Verantwortung.“ Prämiert wurden auch noch drei geprüfte Betriebswirte (HwO), nämlich Peter Harscher, Clarissa Koch und Nico Chris Madack.