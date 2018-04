Münsterglocken Mehrheit wehrt sich gegen „Sperrzeit“

Ulm / Tobias Knaack

Da ist sie: So verlässlich wie die Jahreszeiten kommt in Ulm jedes Jahr mindestens eine Diskussion um Lautstärke in der Stadt. Nur die Gründe variieren. Mal ist es die Außenbewirtung, dann der Schwörmontag, dieses Mal ist der Hauptprotagonist der größte „Bewohner“ der Stadt: das Münster. Genauer gesagt, seine Glocken. Denn die sind dem Empfinden eines Bürgers nach zu laut.

Im Internet ist auf der Basis des Artikels in der Samstagsausgabe dieser Zeitung eine hitzige Diskussion entbrannt. Vor allem auf dem sozialen Netzwerk Facebook gab es massenweise Kommentare. Auch eine Umfrage auf unserer Internetseite swp.de fand reichlich Zuspruch: Knapp 800 Menschen (Stand gestern Nachmittag) stimmten zu der Frage ab, ob sie sich vom Läuten der Münsterglocken gestört fühlen. Das Ergebnis ist recht eindeutig. Etwas mehr als drei Viertel der Teilnehmer (76 Prozent) verstehen die Klagen über die Lautstärke nicht. Sie fühlen sich nicht von den Glockenschlägen beeinträchtigt – auch nicht um Mitternacht, wenn es 28-mal schlägt.

Ruhe von 22 Uhr bis 6 Uhr?

Ein gutes Viertel der Abstimmungsteilnehmer (16 Prozent) hingegen findet, dass der Lärm zu viel ist. Sie unterstützen die Forderung des Ulmers Michael Richter, der eine Aussetzung der Schläge wenigstens von 22 Uhr bis 6 Uhr fordert. Dazwischen finden sich acht Prozent, die das Thema entspannt betrachten.

Auf Facebook hatte ein Großteil der Kommentare folgende Stoßrichtung: „Ulm ist Multikulti echt geil, aber die Intoleranz der Menschen wird immer größer. Schade um Ulm und um Ulm herum“, schrieb Nadja Deme. Und Doris Oberdorfer befand: „Wer war eigentlich zuerst da? Also wusste man doch, wo man hinzieht.“ Darauf gab es kaum Gegenrede von den Befürwortern Richters mehr.