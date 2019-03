In der Frauenstraße in Ulm steht eine Ampel, die weder Rot noch Gelb noch Grün zeigt. Sie ist einfach dunkel. Aber sie ist nicht etwa kaputt. Sie „schläft“ nur. Die Ampel Höhe Hafengasse wird nur aktiviert, wenn ein Fußgänger queren will und einen Knopf drückt. So soll der Verkehrsfluss verbessert werden: Autos müssen nur halten, wenn es nötig ist.

Das Problem der schlafenden Ampel

Viele verstehen nicht, dass die Ampel aktiviert werden muss. Das haben die Grünen beobachtet. Sie schlagen deshalb vor, an der Ampel ein Schild anzubringen: „Dies ist eine Schlafampel, bei Bedarf drücken.“

