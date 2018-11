Verkehr Sanierung und Belastungstest bei Ulmer Brücken

Ulm / Chirin Kolb

An Ulmer Brücken stehen einige Bau- und Sanierungsarbeiten bevor. Im Bauausschuss präsentierte die Stadtverwaltung erste Pläne für eine neue Brüstung an der Ludwig-Erhard-Brücke – mit Folgen für den ganzen Straßenraum. Für den Fußgängersteg am Kuhberg gibt es ein Sanierungskonzept und am Wochenende wird die Gänstorbrücke wegen eines Belastungstests gesperrt.

Ludwig-Erhard-Brücke

Die marode Brüstung muss komplett erneuert werden. Das ist nicht einfach, weil die Deutsche Bahn wegen des Zugverkehrs höchste Anforderungen an die Sicherheit stellt. Die Bauverwaltung präferiert für die Brüstung einen Entwurf der Konstruktionsgruppe Bauen und dem Architekturbüro Gerlach.

Augenfälligstes Merkmal: Die Leitplanke, die derzeit die Fahrbahnen vom Geh- und Radweg trennt, könnte wegfallen, der Weg würde rund 70 Zentimeter breiter. Möglich wird das durch ein schmales Stabgeländer mit Beleuchtungsmasten sowie einem 15 Zentimeter hohen Bordstein zwischen Gehweg und Fahrbahn.

Die Stadträte zeigten sich überwiegend angetan, mussten aber noch keinen Beschluss fassen. Siegfried Keppler (CDU) äußerte allerdings Sicherheitsbedenken, falls es keine Leitplanke mehr gibt. Baubürgermeister Tim von Winning versuchte sie zu entkräften. Auch an anderen viel befahrenen Straßen und Brücken gebe es keine Leitplanken.

Gänstorbrücke

Für die Nacht von Samstag auf Sonntag, 17. auf 18. November, plant die Stadt einen Belastungstest. Er soll weitere Erkenntnisse liefern über die Schäden. Am Samstag wird die Gänstorbrücke ab 20 Uhr gesperrt. Die Kreuzung am Congress Centrum in Ulm und der Augsburger-Tor-Platz in Neu-Ulm sind dann nur eingeschränkt befahrbar.

Das ist nötig, damit der 48-Tonnen-Autokran für den Belastungstest so richtig Anlauf nehmen kann. Das schwere Gerät muss „bis auf Tempo 50 beschleunigen und dann eine Vollbremsung hinlegen“, berichtet Abteilungsleiter Gerhard Fraidel. Diese Tests mit verschiedenen Geschwindigkeiten sollen Daten zur Statik der Gänstorbrücke liefern. Sie sollte die Belastungstests gut aushalten, sagt Fraidel. „Wenn zwei, drei Lkw auf der Brücke voll bremsen, ist die Last viel höher.“