Soziales Mehr Personal für den Ulmer Pflegestützpunkt

Ulm / Verena Schühly

Die Stadt kann ihren Pflegestützpunkt ausbauen: von derzeit 1,5 auf künftig 2,5 Stellen. „Wir werden mit dem Antrag im Januar in den Gemeinderat gehen“, sagt Claudius Faul, Altenhilfeplaner der Stadt Ulm. Die Kommune werde dafür nicht „viel mehr Geld zahlen als bisher“.

Als erste Kommune im Land hatte Ulm 2010 einen Pflegestützpunkt eröffnet. Im Grünen Hof gibt es neutrale Beratung für Betroffene und Angehörige. Die Kosten für die Pflegestützpunkte teilen sich Kommunen, Pflege- und Krankenkassen zu je einem Drittel. „Das war aber nur nominell so, de facto waren die Kosten gedeckelt“, berichtet Faul weiter. In der Realität habe Ulm „knapp über 50 Prozent“ der tatsächlichen Kosten übernommen.

Vor 18 Monaten hatte die Stadt das Personal auf 1,5 Stellen aufgestockt, denn die Beratungen sind gefragt. 2011 hatten sich 229 Personen an den Pflegestützpunkt gewandt, 2017 waren es bereits 849. „Die Zahl hat sich auf 800 bis 900 Fälle im Jahr eingependelt“, sagt Faul. „Mit den Beratungen kommen wir gerade so hin, auch mit Außensprechstunden in den Bürgerzentren. Aber für Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung ist keine Kapazität mehr da.“

Hintergrund für den erneuten Ausbau ist ein neuer Rahmenvertrag für die Pflegestützpunkte. Der macht es möglich, dass die Kommunen nun ein Initiativrecht haben. Festgeschrieben ist auch eine „echte Drittelfinanzierung“, sagt der Altenhilfeplaner. Das bedeute, dass die Stadt die Personalaufstockung auf 2,5 Stellen „nahezu kostenneutral“ hinbekommt.

Wenn die Stadträte dem Antrag zustimmen, werde die Stelle ausgeschrieben. Claudius Faul rechnet damit, dass sie ab Mai/Juni besetzt sein könnte.