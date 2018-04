Knochenmark Mehr passende Spender bei Leukämie

Ulm / swp

Das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) mit Sitz in Ulm hat die Zahl seiner erfolgreichen Suchen in den vergangenen 25 Jahren verdreifacht. Sei 1993 nur für 30 Prozent der Suchenden binnen Jahresfrist ein passender Spender gefunden worden, finde man heute für etwa 90 Prozent der Patienten einen Spender – oft innerhalb weniger Wochen, heißt es in einer Mitteilung des ZKRD.

Die Einrichtung sucht für Leukämiekranke Blutstammzellenspender. Als eine der Ursachen für die Erfolgssteigerung sieht das ZKRD die globale Vernetzung und den technischen Fortschritt. 1992 hatte das Zentrum rund 3500 Anfragen aus dem In- und Ausland, heute sind es etwa 33 000 jährlich. Deutschlandweit sind 7,8 Millionen Menschen als Spender registriert.