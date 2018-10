Kommentar Chirin Kolb über den neuen Stadtgarten Mehr Grün in die Stadt

Ulm / Chirin Kolb

Ja, Stadt ist Stein. Je urbaner, desto dichter und höher die Bebauung, desto mehr Straßen und Wege, desto zugepflasterter und asphaltierter der öffentliche Raum. Platz ist kostbar und kostspielig. Dennoch braucht auch und gerade eine Stadt grüne Inseln, Plätze zum Durchschnaufen und Ausruhen, zum Spielen, Sitzen und Sinnieren. Ulm hat schon vor Jahren angefangen, Stadtgärten anzulegen, in der Herdbruckerstraße zum Beispiel oder an der Büchsengasse. Auf dem Neuen Graben kam jetzt der nächste dazu, ein weiterer im Irrgängle wird folgen. Sie alle zeugen von hoher Qualität, sind gestalterisch anspruchsvoll, hochwertig ausgestattet und einfach schön anzuschauen. Sie sollten nur auch belebt sein.

Um eine Pause im hektischen Getriebe der Stadt einlegen zu können, braucht es manchmal gar nicht so viel: ein paar Bäume, ein bisschen Freiraum, Bänke. Damit ist es leider nicht weit her in der Ulmer Innenstadt. Mal kurz draußen hinsetzen und verschnaufen, das geht an vielen Stellen nur in der immer weiter wuchernden Außengastronomie der Lokale. Sitzbänke sind Mangelware. Oder sie verschwinden wie am südlichen Münsterplatz, der ohnehin immer mehr zu einem Parkplatz mutiert – wenn er nicht als Schauplatz für Weinfest, Weihnachtsmarkt und ähnliche Veranstaltungen dient. Da fehlt etwas, buchstäblich und im übertragenen Sinn.