Schulen Mehr Geld für Klassenfahrten

Ulm / uwe

Nach den Eltern des Humboldt-Gymnasiums haben sich nun auch die Schubart-Eltern mit einem offenen Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann gewandt, um die Klassenfahrten zu erhalten. Inzwischen sind die von der Ministerin angekündigten 7,32 Millionen Euro statt der bisherigen 3,45 Millionen Euro im Nachtragshaushalt des Landes eingestellt. Der Städtetag begrüßt das ausdrücklich. „Ob die Mittelerhöhung ausreicht, wird sich im nächsten Jahr zeigen“, heißt es in einem Schreiben des Gremiums. Manche Ulmer Schulen hatten auf Absagen verzichtet und die anfallenden Reisekosten für die Lehrer über Fördervereine abgesichert. Es sieht also gut aus für die Schüler.