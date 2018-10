Fußgänger Mehr Aufzüge zum Bahnhofsteg ab 2021

Ulm / swp

Zum Fußgängersteg über die Bahngleise am Bahnhof sollen in ein paar Jahren mehr Aufzüge führen. Eine Erweiterung sei in der Investitionsstrategie ab 2021 vorgesehen, antwortet OB Gunter Czisch auf einen entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion. Voraussetzung sei jedoch, dass die Bauarbeiten am Bahnhof und der Tiefgarage bis dahin abgeschlossen sind. Auf Seite der Schillerstraße werde derzeit geprüft, ob das geplante Parkhaus der Deutschen Bahn als zusätzliche Erschließung für den Bahnhofsteg genutzt werden kann. Laut Bahn werden die weiteren Treppen und Aufzüge vom Steg zu den Bahnsteigen im Frühjahr 2019 in Betrieb gehen, schreibt Czisch an die CDU-Fraktion.