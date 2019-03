Beim Rennen um die Nachfolge von IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle gibt es nun die ersten Fakten. Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, Tobias Mehlich, hat die Gespräche zu diesem Thema beendet. Das hat Mehlich nach entsprechenden Spekulationen (wir berichteten) gestern in einem Schreiben an die Redaktion klargestellt. Darin erläutert Mehlich, warum er derzeit „kein Interesse an einer neuen Aufgabe habe und für weitere Gespräche oder Überlegungen zur Besetzung der Nachfolge von Herrn Sälzle nicht zur Verfügung“ steht.

Mehlich lässt durchblicken, dass er mit der Handwerkskammer ein wesentlich größeres Gebiet betreut. Es umfasse drei IHK-Regionen, sechs Landkreise und den Stadtkreis Ulm. Es gehe hier um wichtige Aufgaben wie die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung, die Digitalisierung und Meisterqualifizierung. Außerdem müssten die Bildungsakademien in Ulm, Friedrichshafen und in Schwäbisch Gmünd „ganz umfassend“ weiterentwickelt werden

Gleichwohl anerkennt Mehlich, dass auch die IHK „viel gute Arbeit“ leistet. Es gebe mit ihr große Schnittmengen. Vor allem die Position des Hauptgeschäftsführers der IHK Ulm sei eine „besondere und verantwortungsvolle Aufgabe in einer angesehenen Institution“. Er freue sich auf die Kooperation mit Sälzles Nachfolge. Es hat sich zwischenzeitlich auch herausgestellt, dass die flächenmäßig kleinere IHK Ulm mit ihrem Budget eng bei der Handwerkskammer liegt, auch in Bezug auf die Mitgliedsbeiträge.

Guter Draht zu Präsident Roell

Die Spekulationen zu Mehlich waren auch deshalb aufgekommen, weil er schon in seiner Zeit als Geschäftsführer der Bezirksgruppe Ulm von Südwestmetall gut mit dem heutigen IHK-Präsidenten Jan Stefan Roell zusammenarbeitete. Roell war zunächst Arbeitgeberpräsident in Ulm, danach auf Landesebene. Unmittelbar nach dem Rückzug Roells bei Südwestmetall wechselte Mehlich 2010 zur Handwerkskammer.

Roell muss nun sehr rasch nach seinem Amtsantritt im Sommer einen neuen Verwaltungschef für die auch politisch präsente IHK finden. Sälzle nutzt eine Option seines Vertrags, die ihm 2019 ein Ausscheiden mit 63 Jahren ermöglicht. Präsident Roell bedauerte zuletzt nochmal die Entscheidung Sälzles, der über viel Erfahrung verfüge.