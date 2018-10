Reisen Meer sehen bei einer Kreuzfahrt

Ulm / ate

Das Interesse an Kreuzfahrten steigt von Jahr zu Jahr. Für Frank Wesserlingk, Geschäftsführer des Südwest Presse Hapag-Lloyd-Reisebüros, liegt auf der Hand, warum das so ist. „Kreuzfahrten bieten für jeden etwas.“ Die Art des Reisens sei angenehm und abwechslungsreich. Deswegen hat er 16 Reedereien für Sonntag zur Kreuzfahrt-Messe ins Edwin-Scharff-Haus eingeladen. Es war die vierte Messe mit diesem Veranstalter.

Die Vertreter der Reedereien stellten ihre Schiffe vor, das größte dürfte dabei das Schiff „Oasis of the Seas“ der Reederei „Royals Caribbean“ sein, das Platz für über 5000 Passagiere bietet. Das kleinste – das Segelschiff „Star Clipper“ von der gleichnamigen Reederei – das nur Platz für 170 Passagiere bietet. Immer dann, wenn die Schiffe im Detail vorgestellt wurden und natürlich auch deren Reiseziele wie etwa Mittelmeer oder Karibik, drängten die Zuhörer in den Vortragsaal. Die Messe war mit mehr als 1500 Menschen ausgesprochen gut besucht, trotz des wunderbaren Herbstwetters. Veranstalter Wesserlingk war zufrieden.

Tanja Müller, Mitarbeiterin im Hapag-Lloyd-Reisebüros, ist bekennender Fan von Kreuzfahrten. Achtmal war sie schon mit einem Schiff unterwegs und schwärmt: „Man sieht jeden Tag etwas anderes und muss das Hotel nicht wechseln.“ Eine Art Rundreise, bei der jeder auf seine Kosten kommt, bietet ihr diese Art des Reisens, wie sie sagt.

Der kritische Konsument stellt natürlich die Frage, wie umweltschonend Kreuzfahrten sind. Und wird insofern fündig, dass etwa im Katalog Hurtigruten (entlang der norwegischen Fjordküste) nachzulesen ist, dass die Reederei neun Schiffe auf flüssiges Erdgas und Batteriestrom bis 2021 umstellen will. Umweltverträglichkeit findet auch bei Kreuzfahrten mehr Beachtung, sagt Kreuzfahrt-Expertin Müller: „Immer mehr Reedereien stellen sich darauf ein.“