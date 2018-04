Verbrechen Medienbericht: Neues zum Mord am Ulmer Eselsberg

Ulm / SWP

Laut eines Medienberichts soll es einen vierten Verdächtigen im Mordfall am Eselsberg geben.

Ein möglicher vierter Täter, der in den Mord am Eselsberg von Januar 2018 verwickelt sein soll, soll identifiziert worden sein. Das berichtete die Schwäbische Zeitung am Donnerstagmorgen. Demnach soll sich der Verdächtige in Georgien aufhalten. Auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE konnte das Polizeipräsidium Ulm die Aussage weder bestätigen, noch dementieren.

Täter schlugen am Dreikönig zu

Der Einbruch und brutale Mord ereignete sich Anfang des Jahres. Die Täter drangen in das Haus eines 59-Jährigen ein, der dort mit seiner 91-Jährigen Mutter wohnte. Der Mann wurde von den Einbrechern angegriffen, niederschlagen und gefesselt. Er erlag noch in derselben Nacht einen schweren Verletzungen.

Kurz nach dem Einbruch wurde ein georgisch-russisches Ehepaar festgenommen, das unter dringendem Tatverdacht steht. Im Februar wurde ein mutmaßlicher Komplize in Israel verhaftet.