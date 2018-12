Rock ’n’ Roll Me + Marie jetzt in Dreierbesetzung

Me + Marie jetzt in Dreierbesetzung

Ulm / Udo Eberl

Ziemlich genau zwei Jahre nach ihrem ersten Konzert im Roxy spielten Me + Marie erneut dort. Dabei war einiges anders: Das zweite Album „Double Purpose“, lässt Americana-Einflüsse noch deutlicher werden. Dazu wirbelt Roland Scandella nun kurzhaarig, doch immer noch angriffslustig an der Gitarre, die Multiinstrumentalistin Maria Molling alias Maria de Val sitzt ausschließlich an den Drums, und das Duo hat einen Bassisten oder Keyboarder im Rücken, um den Sound live umzusetzen. Das gelingt, geht allerdings zunächst etwas zu Lasten der extrem gebündelten Power, die Me + Marie einst als reines Live-Duo, später dann plus 1, über die Rampe brachten.

Was von Beginn an greift, ist die spürbare Lust der Musiker, auch wenn sie sich zunächst die Tranigkeit einer langen Tournee aus den Köpfen spielen müssen. Dabei hilft, dass deutlich mehr Besucher da sind als beim ersten Mal. Neue Stücke wie „Sad Song To Dance“ und das knackige „Children Of Money“ erleichtern das Andocken. Mit reichlich Energie gelingt nicht immer, aber zunehmend, zwischen der Rock ’n’ Roll-Wucht der Foo Fighters und der hypnotischen Einzigartigkeit von The XX eigene Wege zu finden. Der Überraschungscoup des Debüts als Rückenwind fehlt, und die Schöne an den Drums, einst bei den ladinischen Feen-Frauen von Ganes ein wichtiger Part, ist nun eben eine singende Drummerin.

Die Band muss sich längst der nüchternen Vergleichbarkeit stellen. Auf der Zielgeraden des weniger als 80 Minuten dauernden Konzerts steckt nicht nur das beste Songmaterial, auch der gemeinsame Gesang ist da noch präsenter. Das greift und packt, der Rock ist stark, die Gesichter werden im Halbdunkel noch heller. Und als Roland dann noch seine Kindheitserinnerungen am Inn einfließen lässt, ist Me + Marie den Zuhörern noch näher.

Zur zweiten Zugabe am Ende geht’s als Duo einfach nur voll auf den Punkt – mit der sicheren Gewissheit, dass man von diesen beiden in Zukunft noch so einiges hören wird.