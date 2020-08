Im neuen Ulmer Einkaufs- und Wohnquartier Sedelhöfe herrscht schon reger Betrieb. McDonald’s sollte schon längst in seine neuen Räumlichkeiten am Albert-Einstein-Platz gezogen sein. Doch Big Mac und Co. werden zum Ärger der Stadt Ulm immer noch im Container in der Bahnhofstraße gebraten....