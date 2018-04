Philharmoniker Maximilian Hornung als lässiger Virtuose

Ulm / Jürgen Kanold

Es sind die Tage des Cellos. Das Vogler Quartett brachte gestern für Franz Schuberts Streichquintett noch Mischa Meyer zum „klassisch!“-Saisonfinale ins Stadthaus mit, den Solo-Cellisten des Deutschen Symphonieorchesters Berlin. Und am Dienstag spielte Maximilian Hornung, einer der internationalen Top-Cellisten aus der jüngeren Generation, im ausverkauften CCU mit dem Philharmonischen Orchester.

Der 32-Jährige ist in der Region bekannt, mit dem Studio Ulmer Musikfreunde hat der Augsburger konzertiert, neben seinem Vater Ludwig als Konzertmeister. Auch in Illertissen beim Freundeskreis Kultur im Schloss war Maximilian Hornung schon zu erleben – er gastiert dort im Oktober wieder mit einem Recital.

Mit nur 23 Jahren war Hornung zum Solo-Cellisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks berufen worden, er entschied sich aber bald, nicht zuletzt gefördert durch Weltstar Anne-Sophie Mutter, zu einer Solo-Karriere. Hornung tourt weltweit als Kammermusiker, gastiert bei den berühmten Orchestern, spielt aber auch, in einer sympathischen Bodenhaftung, mit den Nürnberger Symphonikern, dem Stadtorchester Friedrichshafen oder den Ulmer Philharmonikern. Toll, dass Generalmusikdirektor Timo Handschuh den Star-Cellisten einladen konnte – und er gab ihm ordentlich zu tun, gleich zwei Cello-Konzerte.

In kleiner Besetzung

Es war ein seltener Klassik-Abend, den Handschuh dirigierte. Mozart, Haydn, Beethoven – sogar spätbarocke Frühklassik erklang: das um 1750 vom ältesten Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel komponierte Cello-Konzert a-Moll. Statt für die Spätromantik in Philharmonischen Konzerten das Orchester kräftig aufzustocken, saß eine kleine Kammermusikbesetzung auf der Bühne – und Handschuh dirigierte vom Cembalo aus. Dass der Bach-Sohn nicht zuletzt als Hofcembalist beim Preußenkönig Friedrich II. reüssierte, das ist dem Werk anzuhören: Handschuh hatte erheblich an den Tasten zu tun und glänzte.

Überhaupt begann sich in jener Zeit, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, das Solo-Instrument erst deutlich vom Tutti zu lösen. Das ist dann kein Klang-Wunder, sondern zielt effektvoll auf technische Bravour ab: Maximilian Hornung agierte entsprechend rasant auf dem Cello, elanvoll, zupackend, virtuos und nicht zuletzt die Mitmusiker beflügelnd.

Nach der Pause der zweite, heftig beklatschte Auftritt Hornungs, mit Haydns 2. Cellokonzert. Auch hier bleibt nicht die überragende Tongebung im Ohr, sondern ein mitreißendes, unbeschwertes Virtuosentum – und dass da einer auf dem Cello technisch nun wirklich alles kann und es lässig, aber überzeugend präsentiert.

Die Philharmoniker, die ja aufs Romantische abonniert sind (und auch in der nächsten Saison mit einer Haydn-Ausnahme erst bei Schumann beginnen), überraschten sehr positiv mit der Klassik. Schlau gewählt war das Programm allemal. Nach Mozart („Haffner“-Sinfonie), C. Ph. E. Bach und Haydn, die serienweise, dutzendfach Werke heraushauten, folgte am Ende die im Jahre 1800 uraufgeführte 1. Sinfonie des äußerst skrupulösen Beethoven. Der feilte zehn Jahre lang an diesem Debüt herum. Musikgeschichte, nachvollziehbar.

Handschuh ist kein Dirigent, der auf Teufel komm raus Wirkung erzielen will, aber es darf ja auch gerne mal unspektakulär gediegen sein. Das war sehr gut erarbeitet, ausformuliert und ausbalanciert, und der Bläser-Satz erklang tadellos und fein abgemischt. Klassisch gewissermaßen.