Klatsch am Rand Maximale Muskeln

Frank König

Das geht schon deutlich über einen gut konturierten Sixpack hinaus. Jürgen Henninger hat bei den Meisterschaften im Natural Bodybuilding im Edwin-Scharff-Haus die Bronzemedaille in der Altersklasse 40 bis 50 gewonnen. Mit dabei waren 210 Bodybuilder aus 20 Nationen. Der Laup­heimer mit Fitness-Studio am Flugplatz startete in der Masters-Klasse und musste in den Kategorien Symmetrie und Muskulösität überzeugen. Es geht darum, dass die Proportionen des Körpers stimmen. Sodann muss Muskelmasse vorhanden sein. Die Jury schaut sich Bizeps, Trizeps und Latissimus an. Das gibt die entscheidenden Noten. Der 47-Jährige hat früh mit dem Training begonnen, nachdem er mit 15 mal einen Expander geschenkt bekam. Daher kommt er auch ohne Präparate zurecht, was für das Natural Bodybuilding entscheidend ist. Die Sieger unterliegen zumal strengen Dopingtests. Eines seiner wichtigsten Trainingsgeräte neben der Langhantel („Hot-Iron“) ist das Mountain-Bike: „Da trainiere ich Kraft und Ausdauer.“

Ein Star geht aufs Land – Max Giesinger tritt zum 30-jährigen Bestehen von Radio 7 bei einem Gaststuben-Konzert auf. Der Sender hat das neue Event-Format aus Anlass des runden Geburtstags ins Leben gerufen. Der Termin für die Premiere mit Giesinger, der auch den EM-Hit „80 Millionen“ lieferte, ist am 4. Juni. Bei Radio 7 sind bereits mehr als 400 Bewerbungen für das Konzert in irgendeinem Landgasthof eingegangen: der so zum Konzertsaal wird. Sebastian Pauls vom Morgenteam des Hörfunksenders: „Da sind echte Schmuckstücke dabei.“ Letztlich entscheiden die Hörer über die Location: und zwar aus – eben sieben – Kandidaten beim Online-Voting, das nach Pfingsten am 22. Mai startet und eine Woche dauert. Bis dahin können auf dem Bewerbungsformular im Internet noch weitere Vorschläge eingereicht werden.