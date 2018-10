Ausstellung Max Ott: Ein Maler mit viel Talent, aber wenig Glück

Ulm / Verena Schühly

Max Ott ist ein Wiblinger Maler, „dem zu Lebzeiten nicht viel Ehre zuteil wurde“, sagt Ulrike Häufele, die sich für die Heimatgeschichte ihres Ortes interessiert. Sie und ihre Mitstreiter vom Förderkreis zur Erhaltung der Wiblinger Kapellen, Flurkreuze, Bildstöcke und Kleindenkmale sind der tragischen Lebensgeschichte Otts (1908 bis 1983) nachgegangen, dessen Porträts, Landschafts- und Tierbilder in vielen Haushalten des Orts hängen. Herausgekommen ist eine Ausstellung, die heute im Kapitelsaal des Klosters Wiblingen eröffnet wird, in der seine Werke zu sehen sind und die ausdrücklich das Ziel hat, Ott eine Art von Anerkennung zu zollen, die ihm zu Lebzeiten versagt blieb.

„Ott hatte kein leichtes Leben“, beschreibt Häufele seine Situation, „er wollte nichts anderes als malen und zeichnen. Aber die Umstände – in der auch zwei Weltkriege, Weltwirtschaftskrise und Inflation eine Rolle spielten – haben es nicht zugelassen. Daran ist er letztlich zerbrochen.“

Seine Eltern stammten aus Griesingen bei Ehingen. Der Vater war Metzger und Gastwirt, der aber immer wieder scheiterte und deshalb mit seiner Familie oft umziehen musste. Max Ott kam 1908 in Hambrücken bei Bruchsal zur Welt, als erstes von fünf Kindern. In den 1920er Jahren kam die Familie nach Ulm, wo der Vater in der Hahnengasse eine Soldatenwirtschaft betrieb. Damals zog die Familie nach Wiblingen.

Schon in der Schule wurde sein künstlerisches Talent entdeckt, doch der Vater zwang seinen Erstgeborenen, eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Im Alter von 19 Jahren hatte Max Ott die Chance auf ein Stipendium an der Akademie der Bildenden Künste in München. „Er studierte bei den gleichen Lehrern wie Paul Klee und Wassily Kandinsky“, sagt Ulrike Häufele. Sein Talent wurde gefördert, „aber schnell ist ihm das Geld ausgegangen“. So endete sein Studium.

Dennoch erfüllte er sich einen Traum: Er ging nach Paris. „Die französische Hauptstadt war in den 1930er Jahren der Mittelpunkt der Kunstszene. Ott kam mit zehn Mark in der Tasche dort an“, haben die Heimatforscher recherchiert. Als Anstreicher hielt sich der Wiblinger anderthalb Jahre lang über Wasser, um seine malerischen und zeichnerischen Fähigkeiten zu verfeinern und von renommierten Vertretern des Impressionismus und Expressionismus zu profitieren. „Diese Anregungen nahm der junge Mann begeistert auf, sie haben ihn geprägt“, berichtet Häufele.

Razzia in Paris

Als Ott bei einer Razzia ohne Papiere erwischt wurde, musste er Frankreich verlassen – und kehrte nach Wiblingen zurück. Er malte weiter und beteiligte sich 1939 mit ersten Werken an einer Ausstellung in Biberach.

Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war eine erneute Zäsur. Der 31-Jährige wurde zur Wehrmacht eingezogen, er kämpfte als Soldat in Polen, Ungarn und Frankreich. Schließlich kam er noch in US-Kriegsgefangenschaft.

Aus dem Krieg kehrte Max Ott traumatisiert zurück, „wie so viele andere Männer“, macht Ulrike Häufele deutlich. „Er war ein gebrochener Mann, mit dem es bergab ging.“ Mit Hilfsarbeiten schlug er sich durch. Er knüpfte Kontakte zur Ulmer Kunstszene und wurde 1955 Gründungsmitglied der Ulmer Ausstellungstriennale, die bis heute stattfindet. Das Museum hat damals ein Bild von ihm gekauft – aber leben konnte er von seiner Kunst nicht. „Und er fing an zu trinken“, berichtet Ulrike Häufele.

Trotzdem hat Max Ott immer weiter gemalt: „Oft hatte er kein Geld, um sich gescheites Material zu kaufen. Deshalb hat er manchmal auf Pappe gemalt statt auf Leinwand. In Wirtshäusern hat er mit seinen Bildern die Zeche bezahlt“, beschreibt Ulrike Häufele die Umstände.

105 Leihgaben gesammelt

Deswegen hängen in zahlreichen Wiblinger Häusern seine Werke. „Viele Leute haben sich über ihn lustig gemacht, er wurde auch ausgenutzt.“ 105 Werke hat der Verein für die Schau zusammengetragen, allesamt Leihgaben aus Privatbesitz.

1983 starb Max Ott, der talentierte, aber glücklose Maler. „Was hätte aus ihm werden können, wenn er ein Quäntchen mehr Glück gehabt hätte?“, fragt sich Ulrike Häufele nach der intensiven Beschäftigung mit seiner Biographie.