Karfreitag Matthäus-Passion mit Standing Ovations

Ulm / Jürgen Kanold

Die Matthäus-Passion ist ein zutiefst menschliches Drama, voll von Verrat und Vergebung, Liebe und Opfer, Mitleid und Erbarmen. Dieses Werk ist auch ein Ringen Johann Sebastian Bachs „um Leib und Leben“, wie John Eliot Gardiner schrieb: „Wir zittern, uns fröstelt, wir vergießen Tränen, unser Herz rast und wir ringen nach Luft.“ Gestern, zur Todesstunde Jesu, hob auch in der ausverkauften Pauluskirche wieder diese so bewegende Musik an: „Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen“ – und es waren auch rund 1000 Zuhörer dabei. Friedemann Johannes Wieland dirigierte eine gediegene, erfüllte, dreieinviertel Stunden lange Aufführung mit dem souveränen Motettenchor und dem Jugendchor der Münsterkantorei sowie dem verlässlichen Karlsruher Barockorchester. Herausragend: der Countertenor Franz Vitzthum mit berührender Reinheit und Zartheit in der Alt-Partie („Erbarme dich“) und Daniel Blumenschein mit kernig wohltimbriertem Bass. Dazu Johannes Kaleschke (Evangelist), Miriam Feuersinger (Sopran), Gernot Heinrich (Tenor-Arien) und Christian Palm (Christusworte). „Wir setzen uns mit Tränen nieder“, heißt es am Ende an Jesu Grab: „Ruhe sanfte“. In der Pauluskirche aber gab’s dann fröhlich ausgelassene Standing Ovations und selbst Jubelrufe.