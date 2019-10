Mit seinem ersten Kabarettprogramm feierte Mathias Tretter bereits 2003 Premiere. Inzwischen ist er bei seinem sechsten Solo „Pop“ angelangt und gilt als einer der wortgewaltigsten und schärfsten Zeitgeistkritiker, der schon lange aus der allerersten Riege junger politischer Kabarettisten nicht mehr wegzudenken ist. Neben dem Deutschen und Bayerischen Kabarettpeis sowie dem Deutschen Kleinkunstpreis erlangte er zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeit. Im Stadthaus wird Tretter mit seinem Programm „Pop – Politkomik ohne Predigt“ sein Können auf der Bühne unter Beweis stellen.

Tickets für „Mathias Tretter im am 25. Oktober 2019 im Ulmer Stadthaus" kosten 24,90 Euro

