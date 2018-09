Oktoberfest Maßkrugstemmen auf dem Ulmer Oktoberfest

Ulm / Bernd Rindle

Maßkrug-Stemmen und Dirndl-Kontest in der Friedrichsau ziehen mächtig. Die Gaudi bei den Besuchern ist groß.

Ludwig Erhards Spar-Appell wirkt immer noch nach. 1962 hatte der deutsche Wirtschaftsminister die Bevölkerung davor gewarnt, zu viel Geld auszugeben und entsprechend zum „Maßhalten“ aufgefordert. Dem wollte man sich auch auf dem „Ulmer Oktoberfest“ keinesfalls widersetzen, weshalb am Samstag gar ein Maßhalte-Wettbewerb ausgelobt worden war.

Keine leichte Aufgabe für die zehn freiwilligen Kombattanten, da sie dem natürlichen Bewegungsablauf im Umgang mit einem Maßkrug widerspricht. Im Gegensatz zur üblichen Vorgehensweise beim „einarmigen Reißen in der Literklasse“, wo das Glas unverzüglich zum Munde geführt wird, sobald es serviert ist, mussten die Teilnehmer den Krug mit ausgestrecktem Arm so lange wie möglich von sich fern halten. Eine physisch wie psychisch höchst belastende Anforderung.

Wenn Arme lahm werden

Was auf der Münchner Wies’n wegen der dortigen Schankgewohnheiten eine leichte Übung gewesen wäre, erwies sich in Ulm als schwieriger, zumal das Bier bis zum Eichstrich reichte. So trennte sich allmählich die Spreu vom Weizen und ein Arm nach dem anderen erlahmte. Am längsten, rund drei Minuten, hielt – nomen est omen – Marcel Lang durch. Was einmal mehr eine alte Erkenntnis bestätigte, denn der Ehinger ist Ingenieur, und denen ist bekanntlich nichts zu schwer.

Wie sich zeigte, waren aber auch die meisten anderen vornehmlich in Leder, Loden und Dirndl gewandeten Gäste versiert im Umgang mit dem Ein-Liter-Gebinde. Alsbald waren die ersten „Juchezer“ zu hören, schrille Schreie des Wohlgefallens, die dem Bajuwaren im Zustand des höchsten Glücks entfahren. Ob das am moderaten Bierpreis von 7,80 Euro pro Maß lag oder an den vollen Krügen, war nicht auszumachen. Wobei Festwirt Gerhard Noller kurz in den Sinn kam, ob die Krüge nicht „fast zu gut eingeschenkt“ waren. Keinen Zweifel hatte er dagegen an seiner Entscheidung, am Samstag die ersten zwei Stunden nach Zelteröffnung um 17.30 Uhr keinen Eintritt zu verlangen, um auch älteren und weniger gut gestellten Gästen „die Möglichkeit zu geben, in Ruhe etwas zu trinken und Musik zu hören.“

Die bekamen beim „Dirndl-Contest“ auch noch etwas zu sehen. Zehn Damen, samt und sonders aus dem Umland, eine sogar aus Kolumbien, präsentierten sich und ihre Trachten-Kleider. Da es dabei „keine Verliererin gibt“, wie Noller am Mikrofon durchsagte, haben letztlich alle gewonnen, und eine ganz besonders: die Weißenhorner Hobby-Schlagzeugerin Verena Schenk.

Zu dieser Zeit war bereits Vollbeschäftigung im Service, an den Tresen und Tischen. Die Stimmung war gelöst und manche bereit für die ersten zwischenmenschlichen Fraternisierungsversuche, auch wenn dabei die Seppelhose verrutschte und ein veritables Bauarbeiter-Dekolleté, also den Hintern preisgab. Just der Zeitpunkt, an dem Gerhard Polt immer zu größter Obacht mahnt und eindringlich davor warnt, seinen Bierkrug aus den Augen zu lassen, um nicht aus Versehen zum falschen zu greifen, in dem möglicherweise ein „Lungenhering“ vom Nachbar schwimmt.

20 Liter Fassbier gewonnen

Darüber muss sich Maßhalte-Champion Marcel Lang keine Gedanken machen. Er hat 20 Liter Fassbier gewonnen, die er in Nollers Gaststätte „Waldhorn“ in Bernstadt abholen kann. Was dem Herrn Ingenieur aber nicht genug war. Er fragte den Festwirt, ob er bei der Gelegenheit nicht auch noch ein Gratis-Mittagessen abstauben könne, was Noller bejahte: „Dann kommst Du am besten am Dienstag vorbei, da haben wir Ruhetag.“

Das könnte dich auch interessieren: