Bund und Länder empfehlen den Gebrauch von Mund-Nase-Schutz in der Öffentlichkeit. In Bayern muss man von nächster Woche an in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen eine Maske tragen. Einige Politiker sind schon ins Fettnäpfchen getreten, weil sie dabei Fehler gemacht haben. Aber sie sind nicht allein: Derzeit tragen zwar einige Menschen beim Einkauf schon Maske, ziehen sie am Ausgang aber aus, packen sie weg und ziehen sie erst im nächsten Geschäft wieder auf. Auch das Abstreifen, um eine Zigarette zu rauchen, ist nicht sinnvoll. Ein paar Tipps.

Die richtige Maske

Für den Alltag eignen sich zertifizierte Mund-Nasen-Schutzmasken, auch bekannt als OP-Masken, sowie einfache Community- oder Alltagsmasken. Das können auch selbstgenähte Stoffmasken sein. Damit schützt man andere, nicht aber sich selbst. Wichtig: Der Nutzen von Community-Masken ist wissenschaftlich zwar nicht erwiesen und sie sind kein Medizinprodukt. Dennoch wird ihr Einsatz empfohlen. Masken mit einem Ventil, also zum Beispiel FFP-2-Masken, sollten aus zwei Gründen nicht verwendet werden: Sie sind immer noch knapp und immens wichtig für Pflegepersonal und Ärzte. Außerdem wichtig: Umstehenden Personen bieten sie keinen Schutz, falls der Träger selbst infiziert ist.

Aufpassen beim Anziehen

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) weist darauf hin, dass man beim Anlegen der Maske auf keinen Fall die Innenseite berühren darf. Außerdem sollte man sich vorher gründlich die Hände waschen – 20 bis 30 Sekunden mit Wasser und Seife. Das gilt auch nach dem Abnehmen der Maske.

Die richtige Trageweise

Der obere Rand der Maske sollte über dem Nasenrücken entlanglaufen. OP-Masken und auch viele selbstgenähte Masken enthalten einen biegsamen Metallbügel zur sicheren Befestigung. Der untere Rand sollte bis unter das Kinn gezogen werden. Dabei ist es wichtig, dass die Maske möglichst eng anliegt.

Hygieneregeln beachten

Auch wenn man einen Mund-Nasen-Schutz trägt, sollten die übrigen Hygieneregeln beachtet werden, zum Beispiel das Husten und Niesen in die Armbeuge. Wichtig außerdem: Nicht im Gesicht berühren, auch nicht die Vorderseite der Maske. Dort können sich Krankheitserreger ansammeln.

Häufiges Wechseln

Als Faustregel für den Maskenwechsel gilt: Immer, wenn die Maske feucht ist, spätestens aber nach einem Tag muss gewechselt werden. Kommt eine abgenommene Maske nicht sofort in den Hausmüll oder in die Waschmaschine, sollte man sie in einem luftdichten Beutel verschließen. Damit sie nicht schimmelt, darf sie auch dort nur nicht zu lange bleiben. Eine getragene Maske darf aber erst nach der Reinigung wieder verwendet werden. Sonst droht die Gefahr, dass Viren von innen nach außen wandern.

Richtige Reinigung

OP-Masken sind eigentlich Einmal-Produkte. Sie sollten also nach einmaligem Tragen im Hausmüll entsorgt werden. Die Maske also nach dem Einkaufen abnehmen, in die Handtasche packen und bei nächster Gelegenheit wieder herausholen, ist nicht richtig. Zur Not kann man sie aber im Backofen auf 70 Grad erhitzen und trocknen, wie Virologe Christian Drosten im NDR sagte. Selbstgenähte Masken kann man bei mindestens 60 Grad in der Waschmaschine reinigen, das BfArM empfiehlt eine Temperatur von 95 Grad. Die hohe Temperatur ist wichtig, damit Krankheitserreger abgetötet werden. Nach dem Waschen muss die Maske vollständig getrocknet werden.