Über das Für und Wider der von Montag an geltenden Maskenpflicht diskutierte der Hauptausschuss des Gemeinderats bei einer fast vierstündigen Sitzung. Seitens der SPD brachte Martin Ansbacher sogar eine über Handel und Nahverkehr hinaus geltende allgemeine Tragepflicht in die Debatte, was jedoch OB Gunter Czisch ablehnt: „Was macht das mit den Menschen?“ fragte er in psychologischer Hinsicht.

Masken im ÖPNV unverzichtbar

Er sei „kein Freund dieser Masken“, sie seien freilich vor allem im ÖPNV unverzichtbar. Denn nur so würden die Menschen wieder in Busse und die Straßenbahn einsteigen, die einen Rückgang von bis zu 80 Prozent verzeichneten. Czisch: „Das ist das drängendste Thema.“ Der Nahverkehr brauche generell einen Rettungsschirm.

Er sprach sich auch angesichts des bewussten Verzichts in Ulm auf Absperrungen gegen Oster-Spaziergänger für einen überlegten Umgang mit der Pandemie aus, selbst wenn es vereinzelt zu Regelverstößen komme: „Wir können nicht wegen ein paar Dumpfbacken 125.000 Menschen in Geiselhaft nehmen.“ Auch die vermehrt auftretende „Blockwart-Mentalität“ sei ihm zuwider.

Keine Haushaltssperre

Für Czisch ist der Mindest­abstand eines der wirksamsten Instrumente im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Daher werde man auch an Schwörmontag auf Abstand bleiben und die Schwörfeier auf dem Weinhof in kleinem Kreis „in jedem Fall mit dem Gemeinderat zelebrieren“.

Das Stadtoberhaupt zeigte ansonsten großes Verständnis für die Gastronomie, die noch keine Nah-Perspektive für die Wiedereröffnung hat: „Da haben alle Bammel davor“ – eben wegen des Themas Abstand. Für die Stadt sei es als Vermieter ein Gebot der Fairness, in solchen Fällen auf die Pacht zu verzichten: „Es gilt das Prinzip – wenn ein Laden geschlossen hat, verlangen wir keine Miete.“ Finanzbürgermeister Martin Bendel hat die Corona-Effekte, die noch den Haushalt 2021 belasten würden, vorläufig auf 1,5 Millionen Euro hochgerechnet. Die kommunale Soforthilfe des Landes von 1,2 Millionen sei also schon ausgegeben. Die Frage von Lena Schwelling (Grüne) nach einer Haushaltssperre verneinte er.

Auf der medizinischen Seite verzeichnete Ulm in der Statistik zuletzt 233 Corona-Infizierte. 660 Menschen mussten sich in Quarantäne begeben, von ihnen konnten 418 wieder entlassen werden. Damit die Stadträte gesund bleiben, tagt der Gemeinderat im Plenum künftig auf Distanz im vorreservierten Donausaal.

Debatte um Notfall-Kinderbetreuung

Großen Raum in der Debatte nahm das Thema Notfall-Kinderbetreuung ein. In den Kitas sind während Corona nun maximal 50 Prozent der Kinder erlaubt, erläuterte Sozialbürgermeisterin Iris Mann. Die Stadt nimmt dazu erste Bewerbungen bis Samstag entgegen (siehe ausführlich Seite 22). Die Stadträte befürchteten, diese Landesregelung werde unter den bisher verständnisvollen Eltern zu erheblichem Unmut führen. Allerdings verzichtet die Stadt auch im Mai auf die Kita-Gebühren. Bisher wurden 100 Kinder in 20 Grundschulen und weitere 60 Kinder in 21 Kitas zur Notbetreuung aufgenommen.