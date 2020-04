Seit der geänderten Rechtsverordnung in Baden-Württemberg trat auch ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft. Menschen die sich nicht an das Kontaktverbot halten müssen mit empfindlichen Strafen rechnen. So drohen für den Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zwei Personen Strafen bis zu 1000 Euro. Wer trotz Verbot eine Bar oder einen Club betreibt zahlt bis zu 5000 Euro.

Maskenpflicht: Keine Kontrollen im Öffentlichen Nahverkehr?

Wie Pressesprecher Bernd Jünke von der SWU mitteilt,wird das Tragen von Masken, das ab dem 27. April 2020 im öffentlichen Nahverkehr gilt, nicht vom Personal kontrolliert. Das Unternehmen setzt auf die Eigenverantwortung der Fahrgäste. Laut Verkehrsministerium sind die Verkehrsunternehmen nicht für die Umsetzung dieser Pflicht oder der Kontrolle verantwortlich. Wie der Pressesprecher weiter betont, wäre die SWU schon personell gar nicht in der Lage Kontrollen durchzuführen. Die SWU weißt über Bildschirme und Lautsprecherdurchsagen auf das Tragen von Masken hin. Außerdem machen Aushänge in den Fahrzeugen und an den Haltestellen auf die Hygiene- und Abstandsregeln aufmerksam.

Mundschutz: Droht Bußgeld bei Verstößen?

Ob die Maskenpflicht eingehalten wird, soll auch weiterhin von der Polizei und den Bediensteten der Abteilung Sicherheit und Ordnung der jeweiligen Städten kontrolliert werden. Wie ein Sprecher des Innenministeriums Baden-Württemberg mitteilt, berät die Landesregierung, mit welchen Sanktionen die Bürger bei Verstößen belegt werden können. Momentan wird an einer Erweiterung des bestehenden Bußgeldkatalogs gearbeitet. Ähnlich wie bei Nichteinhalten der Kontaktbeschränkungen, kann es wohl neben Verwarnungen auch Bußgelder geben, so der Sprecher.

Kein Mund-Nasen-Schutz für Bus- und Straßenbahnfahrer

Laut Verkehrsministerium erübrigt sich das das Tragen einer Maske, sobald die Fahrerkabine ein abgeschlossener Raum ist – wie in den SWU-Straßenbahnen – oder der Zustieg an der Fahrertür gesperrt ist. Auch das ist in den SWU-Bussen und in den Straßenbahnen gewährleistet. Außerdem ist der Fahrerarbeitsplatz vom Fahrgastraum durch eine Absperrung getrennt.