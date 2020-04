Von Montag an gilt wegen des Coronavirus in Bayern und Baden-Württemberg die Maskenpflicht – also auf beiden Seiten der Donau. Wer im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist oder einkauft, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das sagen die Ulmer und Neu-Ulmer dazu.

Steffen Reckmann (41) hält die Maskenpflicht für alibimäßig: „Ich glaube nicht, dass es wirklich viel hilft und nötig ist. Die Masken sollen das Gefühl vermitteln, es werde etwas gemacht.“

Elke und Karl-Heinz Klie (64, 82) sind keine begeisterten Mundschützer: „Lediglich beim Arzt oder wenn es enger wird, ist es sinnvoll, sonst sollte es reichen, Abstand zu halten. Die aktuellen Preise sind außerdem unverschämt.“

Theresa Pfeiffer (30) ist nicht unbedingt für eine Mundschutzpflicht. „Wirklich hygienisch ist es erst dann, wenn es ein richtiger Mundschutz ist und nicht jeder etwas zusammennäht. Ich muss noch schauen, wie ich das ab Montag mache. Vermutlich benutze ich ein Tuch.“

Für Gabi Kraus (55) ist die neue Regelung in Ordnung. „Wenn man sieht, wie gut es in Jena funktioniert.“ Dort gibt bereits eine Maskenpflicht – und seit Tagen keine Neuinfektionen. „Ich hoffe, dass es sich bei uns auch so positiv auswirkt.“

Murat Basak (34) findet die Entscheidung gerechtfertigt. „Meiner Meinung nach schützt aber nur ein professioneller Mundschutz. Im Großen und Ganzen ist es aber richtig, wenn es das Risiko mindert.“

Bruno und Monika Lederle (Anfang 60) halten die Maskenpflicht für einen richtigen Schritt: „Wenn wir wollen, dass mehr Läden geöffnet werden, dann braucht man auch mehr Schutz. Und besser Maskenpflicht als ein Rückfall.“ Und woher die Masken? Die näht Monika Lederle selbst. „Mit den Masken unterstütze ich Sozialprojekte im Umkreis“, sagt sie.

Andrea Iannitto (59) findet Masken wichtig: „Auch wenn es kein hundertprozentiger Schutz ist. Ich selber habe keine Angst, will aber niemand anderen anstecken. Lieber trage ich einen Mundschutz und dafür kann die Wirtschaft wieder angekurbelt werden.“

Mia Stemmer und Bianka Kerndl, (22, 27) haben ihre Masken selbst genäht: „Die Verpflichtung ist sinnvoll. Das Problem ist, dass man die Masken fast nirgends herbekommt.“

Anna Bucher (78) befürwortet die Regelung: „Ich habe nur wenige gesehen, die wirklich eine Maske tragen. Mein Mann hat, als es hier los ging, Masken von der Apotheke geholt. Seitdem trage ich sie.“

Für Daniel Schmid (19) hat die Maskenpflicht keine Nachteile. „Meine Mama hat mir eine genäht. Ich finde es sinnvoll und trage sie, um andere zu schützen.“

Annette Braig (35) ist Pflegerin und findet es gut, „wenn alle eine Maske tragen. Schwierig könnte es aber werden, dass die Leute beim Abstand halten leichtsinnig werden. Allerdings gibt es in der Pflege und bei Ärzten sowieso zu wenig Mundschutze. Diese sollten einen Vorzug auf den professionellen Schutz haben.“