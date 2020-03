In den Lesungen im Bundestag ist hitzig über das Masernschutzgesetz debattiert worden, das am 1. März in Kraft getreten ist. Dabei sind sich beim Ziel alle einig: Eine Ausrottung der Krankheit wäre gut. Die Frage ist allerdings, wie sich das Ziel erreichen lässt. Oder wie viel Zwang dafür nö...