Brauchtum Martinsritt und Laternenumzug in Ulm

St.-Martins-Umzug am Alten Friedhof in Ulm. © Foto: Oliver Schulz

St.-Martins-Umzug am Alten Friedhof in Ulm. © Foto: Oliver Schulz

St.-Martins-Umzug am Alten Friedhof in Ulm. © Foto: Oliver Schulz

St.-Martins-Umzug am Alten Friedhof in Ulm. © Foto: Oliver Schulz

St.-Martins-Umzug am Alten Friedhof in Ulm. © Foto: Oliver Schulz

St.-Martins-Umzug am Alten Friedhof in Ulm. © Foto: Oliver Schulz

Ulm / vs

Rund 300 Kinder und Erwachsene waren am Sonntag am Martinsumzug im Alten Friedhof dabei, haben Lieder gesungen und Martinsbrot geteilt.

Der Terminkalender war voll am 11.11.: In aller Welt gedachten Menschen dem Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren; Faschings- und Karnevalsfreunde feierten die Eröffnung der närrischen Saison. Für Kinder aber hat der Tag eine wichtige andere Bedeutung: Am Martinstag gibt es an vielen Orten Umzüge, bei denen die ihre selbst gebastelten Laternen ausführen und Lieder singen, so wie hier im Alten Friedhof in Ulm.

Rund 300 Mädchen, Buben, Eltern und Großeltern sahen sich das Spiel vom Heiligen Martin an, der als römischer Soldat auf seinem Pferd einem frierenden Bettler hilft, indem er seinen Mantel teilt und ihm die Hälfte überlässt. Anschließend gab es Kinderpunsch und Martinsbrot, das auch geteilt wurde. In manchen Familien und vielen Gasthäusern kam abends auch eine Martinsgans mit Rotkraut auf den Tisch.



Das könnte dich auch interessieren: