Wasserrettung Martin Rivoir setzt sich für DLRG ein

Ulm / cik

In die Frage des Landeszuschusses für den Neubau der DLRG kommt möglicherweise noch einmal Bewegung. Der Landtagsabgeordnete Martin Rivoir (SPD) hat in dieser Sache Kontakt zu Staatssekretär Wilfried Klenk aus dem Innenministerium aufgenommen. Rivoir wollte dabei Möglichkeiten ausloten, ob die Stadt Ulm doch noch Geld aus dem Fördertopf des Landes erhalten kann.

Die DLRG soll am Neu-Ulmer Donauufer einen Neubau erhalten, weil ihr bestehendes Gebäude marode ist. An dem knapp fünf Millionen Euro teuren Bauvorhaben beteiligt sich das Land Baden-Württemberg nicht, weil der entsprechende Fördertopf längst ausgeschöpft ist. OB Gunter Czisch hatte die mangelhafte Finanzausstattung in einem Brief an Innenminister Thomas Strobl kritisiert. Um das Projekt dennoch zu verwirklichen, springt die Stadt finanziell in die Bresche und übernimmt die Kosten.

Diese Vorleistung dürfe nicht dazu führen, dass sich das Land vollständig aus der Verantwortung beim Neubau der Wasserrettungswache zieht, meint Rivoir. Im Nachtragshaushalt des Landes seien zwar weitere sechs Millionen Euro für solche Vorhaben vorgesehen, „für die Ulmer DLRG wird es aber trotzdem nicht reichen“. Falls darüber hinaus später weiteres Geld fließe, sollte Ulm berücksichtigt werden. Vom Staatssekretär habe er die Zusage erhalten, dies zu prüfen.