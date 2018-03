Konzert Marteria begeistert in Neu-Ulm

Neu-Ulm / Claudia Reicherter

Marteria begeistert in Neu-Ulm flächendeckend: über Geschlechter-, Genre- und Altersgrenzen hinweg.

Was für ein Kerl. Nicht lange, und der Wunsch von Denis Berndt alias 3Plusss, „Ich hoffe, ihr verliebt euch heute Abend noch!“, ist erfüllt. Dazu muss der Essener Rapper am Freitag in Neu-Ulm nur dem Hauptact die Bühne überlassen: Marten Laciny, besser bekannt als Marteria. Der 35-Jährige, für den Kinder mit ihren Eltern, junge Pärchen sowie allerlei gestandene Partypeople nicht nur aus Ulm und Neu-Ulm, sondern vor allem auch „von woandersher“ angereist sind, wie der aus Rostock stammende Berliner durchs Jubel-o-meter ermittelt, begeistert flächendeckend. Über Geschlechter-, Alters-, Szene- und Genregrenzen hinweg.

Denn Marteria steht nicht nur für Rap. Dank seiner dreiköpfigen Band mit Kid Simius an Keyboards und Gitarre, dem live scratchenden DJ Nobodys Face, zwei Backgroundsängerinnen und Pete Boateng als Co-Rapper, der auch richtig schön singen kann, schließt er Pop, Rock und Techno ein. Und wenn – wie stets in der Mitte des Sets – das ebenfalls von Marten Laciny verkörperte grüne Männchen Marsimoto in Ganzkörperglitzeranzug, mit Maske und hochgepitchter Stimme auftritt, kommen auch noch Reggae, Electro und reichlich Spaß hinzu.

Marteria selbst ist an Unauffälligkeit kaum zu überbieten: schlichtes Shirt, Cabin-Shorts, Hiker-Boots. Typ Lieblingsschwiegersohn. Auch wenn er seit Neuestem einen Undercut trägt und seine Texte keineswegs apolitisch oder harmlos sind, bleibt er der Rundum-Sympath.

„Roswell“ läutet die folgenden zwei Stunden mit tiefen Bässen ein. Danach gibt‘s fast die ganze neue Platte – „Aliens“, „Scotty“, „El Presidente“, Blue Marlin“, „Skyline“, „Links“ . . . – durchmischt mit älteren Hits: das aufrührerische „Bengalische Tiger“, die Madonna-Persiflage „Marteria Girl“ und „Gleich kommt ­Louis“, geschrieben zur Geburt seines heute zehnjährigen Sohnes. Den Höhepunkt zum Schluss bilden „OMG“, „Kids“ und „Lila Wolken“.

Als Zugabe folgt etwas, das man sonst eher von Punkrock-­Konzerten kennt: „die letzten 20 Sekunden“ mit in die Hocke gehen und auf Kommando gemeinsam hochspringen, T-Shirts ausziehen, wirbeln, wegwerfen. Da ist dann auch klar, weshalb der Star solch ein schlichtes beiges Teil trägt.

Zum Moshen begibt sich Marteria samt Band in die Mitte des Publikums. Danach surft er über die Hände der Fans hinweg zur Bühne zurück. Da kocht die Stimmung, die von Anfang an herrlich brodelte, restlos über. „So ist ein Marteria-Konzert!“, ruft der strahlende Rapper immer wieder in die jubelnde Menge. Hände hoch. Alle machen mit, alle sind verliebt. Was für ein Kerl!