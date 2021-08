Was, wenn die marode B 10-Brücke über das Blaubeurer Tor gar nicht durch eine Brücke ersetzt würde? Diese Überlegung stellt die Ulmer Bauverwaltung an – noch hinter verschlossenen Türen. Bürgermeister Tim von Winning bestätigt aber auf Anfrage die Idee. Sie sei alles andere als ein Hirngespinst.

Noch sei zwar alles in einem sehr frühen Stadium. Aber in einem vielversprechenden, sagt er. „Es sieht im Moment so aus, als ob ein Tunnel ...