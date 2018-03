Immobilien Mieten steigen in Ulm, Neu-Ulm und Region noch an

Mieten steigen in Ulm, Neu-Ulm und Region noch an

Ulm/Neu-Ulm / Thomas Vogel

Einmal im Jahr präsentiert der Ulmer Immobilienmakler Martin Tentschert seinen mit dem iib-Institut (Schetzingen) erstellten Wohnmarktbericht für Ulm/Neu-Ulm und die Region. Es ist ein differenziertes und von reichlich Zahlenmaterial unterfüttertes Bild, das darin für 2018 festgehalten ist. Aus Investorensicht sei die Lage noch im Lot, denn mit durchschnittlich vier Prozent Rendite ließen sich nach iib-Geschäftsführer Peter Hettenbach noch auskömmliche Erträge erzielen – so lange das Zinsniveau nicht ansteigt.

Aus der Sicht der Häuslebauer ist die Situation allerdings desolat. Nicht nur in der Doppelstadt, sondern auch im Umland sei der Markt für Bauland „leergefegt“. Eine konsequentere Innenentwicklung würde nach Tentscherts Einschätzung hier allenfalls „kurzfristige Entlastung“ bringen.

Der anhaltende Bevölkerungszuzug in die Region und das knappe Angebot bei Immobilien haben tiefe Spuren in der vorgestellten Statistik hinterlassen, die anhand von Wohnungsinseraten, Angeboten in Internet-Portalen und aus den Tentschert-Transaktionen ermittelt wird. Demnach sind die Preise von Geschoss-Wohnungen sowohl aus dem Bestand als auch im Neubau 2017 um jeweils etwa fünf Prozent gestiegen, in Neu-Ulm sogar stärker als in Ulm. Dazu Tentschert bei der Präsentation im Wiley-Club: „Die Neu-Ulmer City holt auf und passt sich den Ulmer Preisen an.“

Mit durchschnittlich knapp 3100 Euro pro Quadratmeter bei Bestandswohnungen in der Doppelstadt habe das Preisniveau „ein sehr hohes Level erreicht“. Im Neubau waren die Energiespargesetze der Preistreiber.

Im Ulmer Kerngebiet sowie im Neu-Ulmer Innenbereich und den nahen Ortsteilen seien für neugebaute Geschosswohnungen derzeit zwischen knapp 4000 und 4500 Euro pro Quadratmeter fällig, je nach Lage und Ausstattung aber auch deutlich mehr. Im Luxussegment gebe es jedoch erste Bremsspuren: „Solche Angebote“, sagte der Makler, „drehen schon etwas länger“, soll heißen: warten länger auf Käufer. Die Projektentwickler würden sich daher wieder mehr auf kleinere Wohnungen konzentrieren.

Was die Kaufpreise für Häuser betrifft, liegt Ulm aber deutlich vor Neu-Ulm: In der Münsterstadt wurden für ein freistehendes Einzelhaus in 2017 durchschnittlich 660.000 Euro fällig, in Neu-Ulm rund 500.000 Euro. Ähnliches gilt bei Reihenhäusern: mit 35500 zu 315.000 Euro. Ein Sondersegment sind sanierte Altbauten, die, sofern sie zum „Liebhaberobjekt“ würden, durchaus Neubaupreise erzielen können.

Wer Mieten will, muss in und um Ulm ebenfalls tief in die Tasche greifen. Doch wurde der Anstieg abgemildert, was Tentschert auf die Mietpreisbremse zurückführt. In Ulm/Neu-Ulm schlugen Bestandswohnungen 2017 mit durchschnittlich 9,20 Euro für den Quadratmeter (kalt) zu Buche: plus 0,8 Prozent in Ulm und 3,4 in Neu-Ulm. Die Spanne liege hier zwischen 7,30 und 14,60 Euro.

Kaum günstiger ist es im direkten Umland. Blaustein liegt über acht Euro, in Langenau oder Elchingen schwankt der Preis um diese Marke. Regelrecht „durch die Decke“ gehen nach Tentscherts Worten auch in der Region die Baulandpreise, die auf dem Privatmarkt schon mal ums Doppelte über den örtlichen Richtwerten lägen. Die Werte seien vielerorts veraltet und bildeten das aktuelle Preisniveau nicht mehr ab.