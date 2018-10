CCU Maritim und Stadt verlängern Zusammenarbeit

Ulm / Christine Liebhardt

So eine Ehe auf Zeit ist eine feine Sache. Nach einer zuvor festgelegten Anzahl von Jahren kann das Paar sich zusammensetzen und überlegen: Passt das noch mit uns? Sind wir glücklich miteinander? Oder müssen wir das ein oder andere an unsere Beziehung ändern? Was unter Menschen trotz aller modernen Beziehungsmuster immer noch nicht möglich ist, ist in der Geschäftswelt gang und gäbe: „Wir sind ja eigentlich verheiratet“, scherzte Gunter Czisch gestern. Der Oberbürgermeister hatte ins Rathaus geladen, denn nach 25 Jahren Zusammenarbeit haben die Stadt Ulm und das Maritim-Hotel den Bewirtschaftungsvertrag um zehn Jahre verlängert. Mit dabei: die Ehepartner vom Maritim.

Wobei: „Es ist sogar eine Dreiecksbeziehung“, führte Martin Bendel aus. Der Finanzbürgermeister hat auf Seiten der Verwaltung die Verhandlungen geführt. Die Aufgaben in der ménage à ­trois­ sind klar verteilt: Die Stadt Ulm ist Eigentümerin des CCU-Gebäudes. Betrieben wird das Congress Centrum in ihrem Auftrag vom Maritim. Die Ulm-Messe schließlich kauft sich dort für ihre Veranstaltungen ein. Bislang stand ihr dafür ein Kontingent von 80 Tagen im Jahr zur Verfügung. „In der Realität waren es meist 35 bis 45“, weiß Messe-Geschäftsführer Jürgen Eilts. Ein Ergebnis der Verhandlungen ist deshalb, dass das Kontingent auf 50 Tage schrumpft. „Wir zeichnen eher für musisch-unterhaltsame Aspekte verantwortlich, mit Philharmonie, Musicals und Comedy.“ Die klassischen Kongressveranstaltungen „mit Essen, Trinken, Übernachten“ übernimmt das Maritim direkt.

Worüber sich die Partner neu einigen mussten: Nach einem Vierteljahrhundert stehen einige Sanierungen an. Das Parkett, vor allem vor dem Einsteinsaal, ist in die Jahre gekommen. Und die Technik ist veraltet, weshalb die Beschallungsanlage ausgetauscht und moderne Lautsprecher und Mikrofone angeschafft werden sollen. Zug um Zug wird außerdem die Beleuchtung auf LED umgestellt. Für all diese Maßnahmen zusammen will die Stadt in den kommenden drei, vier Jahren 1,5 Millionen Euro ausgeben, sagt Bendel. Im Gegenzug investiert das Maritim in eine neue Gastroküche. Roland Elter, Vertriebsgeschäftsführer der Maritim-Hotelkette, lobte die „verlässliche Zusammenarbeit“ mit der Stadt. Hotel-Direktorin Heike Schober ist „jeden Tag dankbar für die durchdachte Architektur“ des CCU.

„Heftige Diskussionen“ um den Standort habe es Anfang der 1990er Jahre gegeben, weiß OB Czisch. Für seinen Vor-Vorgänger Ernst Ludwig war das CCU als „Saalbau“ ein wichtiger Baustein seines Stadtqualität-Programms, mit dem er den Strukturwandel Ulms von der Industrie- zur Dienstleistungsstadt vorantrieb.

Ähnliche Impulse, die zur Prosperität beitragen, wie etwa die Neubaustrecke nach Stuttgart, brauche es auch heute wieder, befand Czisch. Er lobte die architektonische Qualität des Komplexes: „Wenn man das Bauwerk heute sieht, kommt es immer noch modern daher.“